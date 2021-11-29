  • BIST 1.788,40
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.6567
  • Euro 14.2624
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

COVID-19 testleri Omicron'u tespit edebiliyor

» »
Thermo Fisher Scientific şirketi, COVID-19 testlerinin birkaç ülkenin sınırlarını kapatmasına neden olan yeni koronavirüs varyantı Omicron'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini söyledi.
COVID-19 testleri Omicron'u tespit edebiliyor

Thermo Fisher Scientific şirketi, COVID-19 testlerinin birkaç ülkenin sınırlarını kapatmasına neden olan yeni koronavirüs varyantı Omicron'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini söyledi.

ABD merkezli Thermo Fisher Scientific şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut koronavirüs testleri, Omicron varyantını doğru şekilde tespit edebiliyor.

Geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantını diğer formlardan daha hızlı yayılabileceğini söyleyerek SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak sınıflandırdı.

Şirket yaptığı açıklamada, Thermo Fisher'ın TaqPath COVID-19 testlerinin, gen hedeflerinden birinin bir mutasyondan etkilenmesi durumunda bile doğru sonuçlar bildirebileceğini söyledi.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron, şimdi Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Danimarka, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda, Fransa, Güney Afrika ve Kanada'da tespit edildi. 
 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 8 popüler çayın 8 önemli şifası!28 Kasım 2021 Pazar 15:36
  • Koronavirüs Hastası Anne, Yapay Kalp Ve Akciğerle Doğum Yaptı28 Kasım 2021 Pazar 13:35
  • Coetzee: Omicron aşırı yorgunluğa sebep oluyor28 Kasım 2021 Pazar 13:22
  • İngiltere, Belçika Almanya'da yeni vakalar: Omicron varyantı Avrupa'da yayılıyor28 Kasım 2021 Pazar 12:58
  • Covid-19’un yeni varyantı Omicron’u ilk tespit eden isim konuştu: Çok garip semptomları var28 Kasım 2021 Pazar 11:49
  • Omicron’u İlk Tespit Eden İsim Konuştu: Çok Garip Semptomları Var28 Kasım 2021 Pazar 11:26
  • Güney Afrika'da yeni Covid-19 varyantı Omicron ile ilgili neler biliniyor?28 Kasım 2021 Pazar 11:19
  • Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci: Yeni varyant tüm dünyaya yayılacak28 Kasım 2021 Pazar 11:18
  • Kıbrıs’ta Alerjik Hastalıklar Giderek Artıyor28 Kasım 2021 Pazar 10:29
  • Alzheimer Ve Şizofreni Tedavisinde Umut Olabilir27 Kasım 2021 Cumartesi 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti