COVID-19 testleri Omicron'u tespit edebiliyor

Thermo Fisher Scientific şirketi, COVID-19 testlerinin birkaç ülkenin sınırlarını kapatmasına neden olan yeni koronavirüs varyantı Omicron'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini söyledi.

Thermo Fisher Scientific şirketi, COVID-19 testlerinin birkaç ülkenin sınırlarını kapatmasına neden olan yeni koronavirüs varyantı Omicron'u doğru bir şekilde tespit edebildiğini söyledi.

ABD merkezli Thermo Fisher Scientific şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut koronavirüs testleri, Omicron varyantını doğru şekilde tespit edebiliyor.

Geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron varyantını diğer formlardan daha hızlı yayılabileceğini söyleyerek SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak sınıflandırdı.

Şirket yaptığı açıklamada, Thermo Fisher'ın TaqPath COVID-19 testlerinin, gen hedeflerinden birinin bir mutasyondan etkilenmesi durumunda bile doğru sonuçlar bildirebileceğini söyledi.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron, şimdi Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Danimarka, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda, Fransa, Güney Afrika ve Kanada'da tespit edildi.

