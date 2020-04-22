Covid-19 Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler: Vaka sayısı 2 buçuk milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde dört ay önce ortaya çıkan ve kısa zamanda uğramadık ülke bırakmayan Covid-19 salgınında vaka sayısı 2.5 milyonu geçti, can kaybı sayısı da 180 bine yaklaştı.
Bugüne kadar enfekte olup iyileşen hasta sayısı da 705 bini bulurken, salgının öldürme oranı da yüzde 21'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığa yakalanan 1.6 milyon kişinin tedavisi ise sürüyor.
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