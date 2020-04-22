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Covid-19 Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler: Vaka sayısı 2 buçuk milyonu geçti

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Covid-19 Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler: Vaka sayısı 2 buçuk milyonu geçti
Covid-19 Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler: Vaka sayısı 2 buçuk milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde dört ay önce ortaya çıkan ve kısa zamanda uğramadık ülke bırakmayan Covid-19 salgınında vaka sayısı 2.5 milyonu geçti, can kaybı sayısı da 180 bine yaklaştı.

Bugüne kadar enfekte olup iyileşen hasta sayısı da 705 bini bulurken, salgının öldürme oranı da yüzde 21'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığa yakalanan 1.6 milyon kişinin tedavisi ise sürüyor.

  • Küresel vaka sayısı: 2 milyon 585 bin 393, can kaybı: 179 bin 866
  • Türkiye'de vaka sayısı: 95 bin 591, can kaybı: 2 bin 259
  • Hollanda'da ilk öğretime 11 Mayıs'ta devam edilecek
  • İngiltere'de koronavirüs aşısı insan üzerinde denenecek
  • Fransa'da özel sektöre verilen kredi desteği 40 milyar euroyu buldu
  • İçişleri Bakanlığı Ramazan ayında uygulanacak Covid-19 tedbirlerini açıkladı

 

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