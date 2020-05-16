Covid-19 vaka sayısı 4,5 milyonu aştı, ABD'de can kaybı 90 bine yaklaştı

Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 628 bin 879’a çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 308 bin 655 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 759 bin 729 kişi de iyileşti.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 484 bin 285 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 88 bin 507 kişi öldü.

Vaka sayısı bakımından ikinci sırada olan İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 102 artışla 27 bin 561'e çıktı. Toplam vaka sayısı da 275 bini aştı.

Rusya'da vakası sayısı 272 bini geçti

Rusya'da Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 272 bin 43, ölü sayısı 2 bin 537’ye ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 200 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 272 bin 43’e çıktı.

Mayıs ayının başından bu yana günlük vaka sayısı 10 bin civarında olan ülkede, ölü sayısı 119 artarak 2 bin 537’ye, iyileşen sayısı 4 bin 940 artarak 63 bin 166’ya ulaştı.

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,2’den yüzde 3,5’e düşen Rusya’da, salgının başlangıcından bu yana en düşük vaka artış oranı gerçekleşti. Ülkede yeni vakaların yüzde 44,8’inde semptom görülmediği kaydedildi.