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Covid-19 vakalarının arttığı Tunus'ta protestolar: Erken seçim çağrısı yapıldı

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25 Temmuz Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı gün Tunus, sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklardan ve ülkenin ekonomik durumundan şikayetçi protestocuların gösterilerine sahne oldu.
Covid-19 vakalarının arttığı Tunus'ta protestolar: Erken seçim çağrısı yapıldı

25 Temmuz Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı gün Tunus, sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklardan ve ülkenin ekonomik durumundan şikayetçi protestocuların gösterilerine sahne oldu.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde "dışarı çıkın" sloganları atıldı; parlamentonun feshi ve erken seçim çağrısı yapıldı.

Başkent Tunus'ta protestolar nedeniyle hareketli saatler yaşanırken polis ana caddeleri trafiğe kapadı. Parlamentoya barikatlar kurarak protestocuların içeri girmesini engelleyen polis, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bazı şehirlerde polisle göstericiler arasında çatışma yaşanırken çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

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