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Covid-19 vakası görülmeyen ‘mavi köy’…

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Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar Covid-19 vakası görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu köyde yaşayanlar, aşılarını yaptırmayı da ihmal etmedi.
Covid-19 vakası görülmeyen ‘mavi köy’…

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar Covid-19 vakası görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu köyde yaşayanlar, aşılarını yaptırmayı da ihmal etmedi.

Mavi kategoride yer alan Amasya’daki köy ‘mavi köy’ olarak biliniyor.

Fotoğraf: DHA

Köylülerden Beyhan Ezgi şunları söyledi: “İstanbul’da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul’da virüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah’a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, ‘İstanbul’dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın’ diye uyardı.”

Hakime Ülker ise, “Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, üç doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah’a şükür bizim köyümüze ‘corona’ olmadı” derken Necdet Genç, “Aşı oldum, rahatladım, hanım da aşısını oldu. Şimdi bizim evde aşı olmayan kimse yok” ifadelerini kullandı.

Herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade eden muhtarı Metin Şahin ise şöyle konuştu: “Pandeminin ilk döneminde kaymakamlığımız bize maske verdi, her hafta dağıttık. Daha sonra İstanbul’dan gelen vatandaşlarımızı uyardık, 10-14 gün karantinada kalmalarını ve kimseyle görüşmemelerini istedik. Her hafta pazar günü halkımızın ateşini ölçtük. Bu şekilde virüsü kontrol altında tuttuk ve başarılı olduk, şu zamana kadar köyümüzde vaka görülmedi.

Yakın köylerimizde virüsten ölenlerin cenazeleri oldu, onlara bile gidemedik. Şu an aşı noktasında da iyi durumdayız. Şu an köyümüzde sadece bir kişi aşı olmadı, o da Taşova’ya gidince aşısını olacak. Herkesin aşı olmasını istiyoruz.”

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