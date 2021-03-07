‘COVID – 19 ve Kadının Ekonomideki Yeri’ konulu webinar gerçekleşti

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi tarafından düzenlenen ‘COVID – 19 ve Kadının Ekonomideki Yeri’ konulu webinar 5 Mart 2021 Cuma gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KTTO Kadın Girişimciler Komitesi ve Ekonomi Gazetesi Facebook sayfalarından canlı yayınlanan webinarda Covid-19’un kadın istihdamı üzerindeki etkilerinin yanı sıra ülkemizde kadının ekonomideki yeri, girişimcilik ve kadınların kümelenmesi konuları irdelendi.

Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Fatma Güven Lisaniler ve YAGA Direktörü Ebru Kaptan’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğin açılış konuşmasını KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç gerçekleştirdi. Webinarın moderatörlüğünü ise Kadın Girişimciler Komitesi üyelerinden Faika Öznaçar yaptı.

Öznaçar, kısa süre önce KTTO bünyesinde kurulan KTTO Kadın Girişimciler Komitesi’nin büyük bir motivasyonla çalışmaya başladığını, kadın özelinde, kadının ekonomideki konumunu güçlendirme anlamında çaba ortaya koymak istediklerini belirtirken, komitenin kadını her alanda destekleyerek özellikle iş dünyasındaki statüsünü, bilincini üretkenliğini geliştirmek, ülke ekonomisine katkısını sağlamlaştırmak için bizzat faaliyetlerde bulunmak, ayrıca bu hedefleri içeren faaliyetleri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

‘Farkındalık yaratmak istiyoruz’

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ise Covid-19’un sadece bir sağlık pandemisi olmadığını aynı zamanda toplumumuza ve ekonomimize, sosyal yaşantımıza ciddi şoklar yaşatan bir pandemi olduğunu ve bu pandemiye olan yanıtımızda da bir çok ekonomik konuyu konuşmuş olsalar da kadınların ekonomideki yeri veya kadınların pandemiden nasıl etkilendiklerinin yeterince gündemde olmadığını, dolayısı ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle de ‘COVID – 19 ve Kadının Ekonomideki Yeri’ni uzmanlarla birlikte irdelemek istediklerini, farkındalık yaratmak istediklerini, belli tesbitlerde bulunarak çözümlere ulaşmak istediklerini belirtti. Gürtunç, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşabilmemiz için erkeklerin de kadınlarla birlikte gerekli desteği görerek birer değişim ajanı olmaları gerektiğini vurguladı.

‘Kadın sorunu evrenseldir’

DAÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler ise Kadın sorununun evrensel bir sorun olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ın toplumsal cinsiyet eşitliğindeki bakımından dünyanın neresinde durduğumuza değindi. Dünya Ekonomik Formunun her yıl hazırlamış olduğu toplumsal cinsiyet açığı raporu ile ilgili bilgilerek paylaşarak 153 ülkenin yer aldığı bu raporda dünyada 1. sırada İzlanda’nın % 13’lük bir açıkla , 2. sırada Norveç % 16’lık bir açıkla bulunduğunu belirtti. Lisaniler Kuzey Kıbrıs’ın ise 106 -107 arasında yer aldığını, Güney Kıbrıs’ın 91. sırada olduğunu Türkiye’nin ise 130. sırada olduğunu belirtti. Lisaniler fırsat eşitliğinin de tek başına yeterli olmadığı, şartların eşitliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

‘Girişimcilik cesaretse, bu ülkedeki kadınlar daha cesurdur’

YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ise girişimcilik için bir çok ekosistemin oluşması gerektiğini ve bunun hem kadın hem erkek için geçerli olduğunu belirtti. Hiçbir oluşumun gerçekleşmeden girişimciliğin adlandırılamayacağını, tek başınıza çok iyi eğitiminiz olsa bile bir şirket kurmak, personel yetiştirmek, yükümlülüklerinizi yerine getiremediğiniz zaman başarısız olunabilineceğini belirtti. 2016’da başlatmış oldukları girişimcilik hibe programına 412 kişinin başvurduğunu vurgulayan Sertoğlu, KKTC gibi herkesin kamuda çalışma isteği olan bir ülkede bu rakama ulaşmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti. Bu da kadınların girişimcilik konusunda diğer ülkelere ne kadar fark ettiğini gösterdi dedi. Başvuranların ve programda başarılı olanların %56’sının kadın girişimci olduğunu belirterek ‘girişimcilik eğer cesaretse bu ülkedeki kadınlar daha cesurdur’ dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde girişimciliğin güçlü bir alan olduğunu vurgulayan Sertoğlu eğitimli ve iş fikrine sahip gençlerimizin özellikle bu pandemi döneminde ciddi anlamda ülkeye geri göç yaptığını gördüklerini, ülkemizin güvenilir olması, iklimi, aile özlemi ve bir çok faktöründen dolayı cazip olduğunu, özellikle girişimcilik konusunda hem üniversitelerin hem kamunun hem sivil toplum örgütlerinin gençlerimize artı ve pozitif bir yön vermesi gerektiğini belirtti. Sertoğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ziyaretinin önemine vurgu yaparak, Türkiye’de kadın girişimci ihracaat platformunu kurulduğunu ve bize de girişimcilik konusunda destek vereceklerini belirtti. Bu dönemde bilginin en değerli şey olduğunu söyleyen Sertoğlu bu dönemde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, yeni fırsatlar ve yeni bilgi birikimi ve tecrübe ile çok hızlı adım atmamız gerektiğinine vurgu yaptı. Ülkemizde pek çok kaynağımız olduğunu, bugün mevcut olan işletmelerimizi yeni bilgilerle belki de kooperatifleşmeye giderek büyütmemiz gerektiğini belirtti. Toplantıya katılan bütün sivil toplum örgütleri de çalışmak için hazır olduklarını belirtti.

‘COVID – 19 ve Kadının Ekonomideki Yeri’ konulu webinarın ayrıntılı videosunu Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KTTO Kadın Girişimciler Komitesi ve Ekonomi Gazetesi Facebook sayfalarından izleyebilirsiniz.