Covid-19 virüsünü atlatan vatandaşlardan plazma bağışı

Coronavirüs salgınının ilk dalgasında Covid-19 pozitif olan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görerek sağlıklarına yeniden kavuşan Ahmet Gülerman ile İbrahim Karacan, plazma bağışında bulundu. Plazma bağışında bulunarak örnek bir davranışta bulunan Gülerman ile Karacan, covid-19 pozitif olup iyileşen herkese, plazma bağışında bulunup hayat kurtarmaları çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’de plazma bağışı esnasında Kan Bankası’na ziyaret gerçekleştirerek bağışçılara bu duyarlı davranışları için teşekkür etti.