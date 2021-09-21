Covid-19 Zeka Geriliğine Neden Oluyor mu?

Corona virüse yakalanan yaşlıların zihinsel fonksiyonlarının etkilenebileceği belirtildi. Uzmanlar virüsün hava yoluyla beynin iç kısmına geçtiğini aktardı. İleri yaştaki hastaların Covid-19'u atlattıktan sonra bile zihinsel fonksiyonlarının hızla gerilediğine dikkat çekildi.

Corona virüse yakalanan yaşlılarda nörolojik problemlerin sıklaştığı görüldü.

Konuya ilişkin çalışmalarda hastalığı atlatan kişilerde zihinsel fonksiyonların hızla gerilediğine dair bulgulara rastlandı.

Dr. Öğr. Üy. Emir Ruşen konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Ruşen, Covid-19 zihinsel etkilerinin ileri yaştaki insanlar için büyük önem taşıdığını vurguladı. Dr. Ruşen, Covid’in Alzheimer üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Dr. Emir Ruşen, zihinsel fonksiyonları çok hızlı gerilettiğine yönelik veriler olduğundan bahsetti.

ABD ve İngiltere de virüsü geçiren demans hastaları üzerinde yapılan araştırmalar olduğunu belirten Dr. Ruşen, “Virüs, havadan burun yoluyla akciğer ve beynin iç kısmına geçiyor. Hafıza alanına geçip normal insanlarda bile unutkanlık ve dikkat dağınıklığı yapıyor. Demans hastalarında daha çok görülen bu durum mevcut olan tabloyu daha da ağırlaştırıyor” dedi.



VİRÜS ENFEKSİYONLARI KİŞİDE ZİHİNSEL YAVAŞLAMA ETKİSİ BIRAKIR

Dr. Ruşen, “Kişiler test sonuçları negatife döndükten sonra da hastalığın etkilerini yaşıyorlar. Covid-19 geçiren bazı Alzheimer hastalarının rahatsızlıkları sonradan çok hızlı bir şekilde ilerledi” diye konuştu..



BEYİN HACİMLERİNİN KÜÇÜLMESİNE YOL AÇABİLİYOR



Covid-19’un bazı hastalarda beyin hacimlerinin küçülmesine yol açtığının gözlemlendiğini belirten Dr. Emir Ruşen, “Hastaların taburcu olduktan sonra yakınlarını tanıyamadıkları ve normal hayata adapte olurken zorlandıkları saptanmıştır" ifadelerini kullandı. Dr. Ruşen, ileri yaştakiler, bunama rahatsızlığı olanlar, Alzheimer hastaları ve farklı hastalıkları olan bireylerin risk altında olduklarını belirtti.



ALZHEİMER HASTALARINA BESLENME ÖNERİLERİ

Corona virüs aşısı olan yaşlılar

Nöroloji Uzmanı Dr. Emir Ruşen, B6 vitamini, B12 vitamini, kolin ve folik asit içeren yumurtanın anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.



Dr. Ruşen, Alzheimer hastalarının daha sağlıklı bir yaşam sürmesine destek olabilecek besinleri paylaştı. Yeşilçay, köri, limon, yaban mersini, balık ve deniz ürünleri, avokado, badem, ıspanak, adaçayı, reyhan, havuç suyu, papaz eriği doktorun önerdiği besinler oldu.



ALZHEİMER HASTALARI NE YEMEMELİ?



Alzheimer hastalarının uzak durması gereken gıdalara da dikkat çeken Ruşen önerilerini şöyle sıraladı:

Çok sıcak yemekleri vermekten kaçının.

Kabız yapan yiyeceklerden uzak tutun.

Bolca lifli beslenmesini sağlayın.

Dr. Emir Ruşen, "60 yaş üzerindeki hastaların yüksek karbonhidratlı besinleri tüketmesi önerilmez. Daha çok sebze ve meyve ağırlıklı öğünler tüketmesi daha sağlıklı olur. Aşırı yağ, karbonhidrat ve tuz içeren besinler tüketmeleri ise tehlikelidir” dedi.