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Covid 19’a Bir Kayıp Daha, Hasan Haşimoğulları Yaşamını Yitirdi

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Covid 19’a Bir Kayıp Daha, Hasan Haşimoğulları Yaşamını Yitirdi
Covid 19’a Bir Kayıp Daha, Hasan Haşimoğulları Yaşamını Yitirdi

Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 62 yaşındaki Hasan Haşimoğulları yaşamını yitirdi.

Pandemi Hastanesi’nden elde edilen bilgide Haşimoğulları’nın aşısız olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Ahmet Korkmaz’ın, şimdi de Haşimoğulları’nın ölümüyle bir günde iki kişi COVID-19’dan hayatını kaybetti. Söz konusu ölümlerle birlikte ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147’ye çıktı.

 

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