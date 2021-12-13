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Covid-19'a bir ölüm daha...

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Covid-19'a bir ölüm daha...
Covid-19'a bir ölüm daha...

Koronavirüs nedeniyle 92 yaşındaki Halil Cambaz, hayatını kaybetti.

 Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Halil Cambaz, 12 Ekim Pazar günü saat 23.45 sıralarında hayatını kaybetti.

Cambaz, aşısız ve astım hastasıydı. 

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