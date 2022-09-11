Covid-19’a karşı bilim insanlarından müthiş buluş

Corona virüsü salgınıyla birlikte virüslerle mücadele farklı bir boyuta evrilirken, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki Queen’s Üniversitesi’nde görevli bilim insanları dikkat çeken bir araştırma ve buluş yaptı.

Bilim insanları önlük, koruyucu eldiven ve maske gibi malzemelerin üretilebileceği bir plastik geliştirdiklerini duyurdu. Yetkililer, bu plastiğin yapısı dolayısıyla virüsleri imha etmeyi başardığını da açıkladı. Işık ile reaksiyona giren plastiğin virüsleri yok ettiği belirtildi.

Plastik ile ilgili incelemelerde bulunan bilim insanları milyonlarca virüsün yok edilebildiği kaydedildi. Covid-19 salgınının yayılmasıyla birlikte bilim insanları bu konuda çalışmalara hız vermişti. Yapılan araştırmalar, corona virüsünün bazı zemin ve yüzeylerde 72 saate kadar kalabildiğini ortaya çıkarmıştı. Nörovirüslerin ise insan vücudunda 2 hafta kalabildiği belirlenmişti.

Araştırmayı yürüten Profesör Andrew Mills, “Bu konuda geliştirilen ilk ürün bu. Bu plastik filmler çok ciddi bir masraf çıkarmadan kullanılabilir ve tek kullanımlık plastikleri azaltabilir” dedi.