DNA AŞISI NEDİR? İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jonathan Gershoni, DNA aşısının bir yazılım aşısı şekli olduğunu açıkladı. Bir yazılım aşısı, bilim insanlarının virüsün genetik kodlarını (sadece başak proteinini kodlayan genlere karşılık gelen DNA veya RNA) etkili bir şekilde vücuda enjekte edilmesiyle oluşturuluyor. Hücreler daha sonra viral proteini sentezleyerek, virüsün başak proteinine karşı antikor üretilmesini sağlıyor.

Hindistan dünyanın ilk DNA aşısı olan ZyCoV-D'i ürettiğini ve ülkenin düzenleyici kurumu tarafından onayladığını duyurdu. Zydus Cadila adlı bir şirket tarafından geliştirilen aşı 447 binden fazla Covid ölümünün yaşandığı ülkede umutları artırdı.