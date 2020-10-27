Covid-19'a karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşı Ankara'da gönüllülere uygulanmaya başlandı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının, faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde yapıldı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, İlk aşı, İbni Sina Hastanesi'nde görev yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Attar'a uygulandı.
Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı 16 Eylül'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapılmıştı.
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