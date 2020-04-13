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Covid-19'a önlem almayan İsveç'in stratejisi işe yarıyor mu? Komşu ülkelere göre ölüm oranı ne?

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Covid-19'a önlem almayan İsveç'in stratejisi işe yarıyor mu? Komşu ülkelere göre ölüm oranı ne?
Covid-19'a önlem almayan İsveç'in stratejisi işe yarıyor mu? Komşu ülkelere göre ölüm oranı ne?

Yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen Avrupa'da çoğu ülke önlemleri sıkılaştırırken İsveç salgına karşı tartışmalı bir strateji uyguluyor.

Tüm tepkilere rağmen sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmediği İsveç'te, komşu ülkeler Finlandiya, Norveç ve Danimarka'nın aksine mağazalar açık, insanlar herhangi bir kısıtlama olmaksızın sokaklarda gezebiliyor.

İsveç'nin, Birleşik Krallık'ta bir süre uygulanan ancak sonradan iptal edilen "sürü bağışıklığı" yöntemini uyguluyor mu soruları gelirken, İsveç hükümeti kesinlikle böyle bir yaklaşımlarının olmadığını vurguladı.

Halkın büyük bir kısmını kontrollü bir şekilde virüse karşı bağışıklık kazanmasının amaçlandığı yöntem eleştirilirken, Başbakan Stefan Löfven halkı "yetişkin gibi davranmaya" çağırdı.

Kültürel ve sosyo-ekonomik aşıdan benzerlikleri olan diğer İskandinav ülkelere kıyasladığımızda İsveç'de hem Covid-19 hastasının hem de ölüm oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

 

Üsteki grafikte de görüldüğü gibi İsveç'in yaklaşımının daha fazla ölüme sebep olduğu ortaya çıkıyor.

İsveç'nin yüzde 8,4'lük ölüm oranı Danimarka'nın iki katı, Norveç ve Finlandiya'nın ise 4 katı.

Sürü bağışıklığı için daha fazla zamana ihtiyaç var

Fakat uzmanlar "sürü bağışıklığının" oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının hastalığı atlatmış olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yani İsveç stratejisinin etkili olup olmadığını öğrenmek için belli bir süre beklemek gerekiyor. Bu strateji ile kısa vadede vaka sayısının, karantina uygulayan ülkelerden daha yüksek olması normal karşılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsveç'in salgınla mücadele yöntemini eleştirerek, "İsveç cesaretle kötüye gidiyor. Sürü diyorlar. İsveç çok fazla acı çekiyor. Bu bir yöntem, ama herkes birbirine bakıyor." diye konuşmuştu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde bu iddiaların gerçek olmadığını ileri sürmüştü

İsveç'in stratejisine tepkiler büyüyor: 'Bir felakete doğru gidiyoruz'

Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, bazı İsveçli uzmanlar başından beri takip edilen stratejinin doğru olmadığına dikkat çekiyor.

2 binden fazla İsveçli doktor ve bilim adamı tarafından imzalanan bir açık mektupta, hükümetten önlemlerin sıkılaştırılması istendi.

Guardian gazetesine konuşan immünoloji araştırmacısı Cecilia Söderberg-Naucler, "Yeterince test yapmıyoruz, hasta insanları yeterince takip etmiyoruz, onları izole etmiyoruz, virüsün yayılmasına izin veriyoruz. Bir felakete doğru gidiyoruz" diye konuştu

Hangi ülkenin aldığı kararların "daha iyi olduğunu" gelecekte öğreneceğimizi ileri süren epidemiyoloji uzmanı Dr Emma Frans, "Böylesi önemli kararları ben almadığım için çok memnunum" diye konuştu.

 
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