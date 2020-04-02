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Covid-19'a yakalanan emekli doktordan üç tavsiye

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Covid-19'a yakalanan emekli doktordan üç tavsiye
Covid-19'a yakalanan emekli doktordan üç tavsiye

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya'dan gelen son veriler ölüm oranının bu ülkede henüz zirve yapmadığını gösterirken bazı ülkelerde salgın, etkisini yavaş yavaş gösteriyor.

Bu ülkelerden biri de vaka sayısının son günlerde istikrarlı şekilde arttığı İrlanda.

Euronews'e konuşan İrlandalı emekli bir doktor ülkesinin 'en kötüyü yaşamadığını', ancak salgının etkisini geç yaşadıklarını belirtiyor.

Covid-19 teşhisi konulan Ciara Kelly, bu hastalığı yaşayanların neler hissettiğini bilen birisi. Ağır semptomlar göstermeyen Doktor Kelly, 'yine de rahatsız ediciydi' dediği belirtileri iki hafta kadar tecrübe etmiş.

Covid-19 hastalığına yakalananlara 'korkunuz sizinle birlikte yürümesin' çağrısında bulunan Kelly, hastalığın çoğu insan için her ne kadar kötü hissettirse de 'idare edilebilir' olduğunu söylüyor.

Doktor Ciara Kelly, koronavirüse karşı şu üç temel tavsiyede bulunuyor:

İyi değilseniz, kendinizi karantinaya alın. İnsanlardan uzak durun ki virüs daha fazla yayılmasın.

Eğer iyi hissediyorsanız ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmak istiyorsanız, sosyal mesafeye dikkat edin. insanların öksürüğünden ya da nefesinden etkilenecek kadar yakın mesafede değilseniz, objelere dokunmuyorsanız virüsü başkalarına bulaştırmazsınız, virüs de size bulaşmaz.

Eğer kırılgan bir yapınız varsa, dışarı çıkmayın. Evde karantinada kalmalısınız.

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