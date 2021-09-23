Covid-19’a yakalanan sağlık bakanından el hareketi

Corona virüsünün “çok da büyütülecek bir şey” olmadığını söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun New York gezisi olaylı bir şekilde sona erdi.

Corona virüsünün “çok da büyütülecek bir şey” olmadığını söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun New York gezisi olaylı bir şekilde sona erdi.

Temaslarda bulunan Bolsonaro’nun heyetinde yer alan ve çok güvendiği isimlerden biri olan Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga’nın corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktıktan sonra tansiyon arttı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Brezilya Sağlık Bakanı, Brezilya’ya dönmeden önce New York’ta bazı protestocularla karşılaştı. Protestocuların el hareketi yaptığı Queiroga, aynı şekilde karşılık verdi. Reuters haber ajansının aboneleriyle paylaştığı fotoğrafta Queiroga, bir aracın içerisinde el hareketi yaparken görülüyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı bir bakanın protestoculara bu şekilde karşılık vermesini eleştirdi. Sağlık Bakanı, New York’ta karantinaya alındı.

Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, New York’tan döndükten sonra kendini evine kapattı. Bolsonaro’nun evde karantina uyguladığı belirtildi.