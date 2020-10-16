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Covid-19'a yakalananların hastaneye yatış riskini 6 kat artıran hastalık

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Rusya Sağlık Bakanlığı Uzmanı Kardiyolog Sergey Boytsov, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarında kalp damar hastalığının hastanede yatış riskini 6 kat artırdığını söyledi.
Covid-19'a yakalananların hastaneye yatış riskini 6 kat artıran hastalık

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Sağlık Bakanlığı Ulusal Kardiyoloji Tıbbi Araştırma Merkezi Genel Direktörü Sergey Boytsov, Covid-19 hastalarında kalp damar hastalığının, hastanede yatış riskini 6 kat, ölüm riskini ise 12 kat artırdığını ifade etti.

Rusya Bilimler Akademisi Bilim Konseyi'nin 'Covid-19 - Tedavi ve Rehabilitasyon' konulu tıoplantısında konuşan Boytsov, şunları kaydetti: 

"Kardiyovasküler patolojiler Covid-19'a yakalanma riskini belirgin bir şekilde artırmaz, ancak hastalığın daha şiddetli seyrine neden olur. Enfekte olma durumunda hastaneye yatma riskini yaklaşık 6 kat, ölüm riskini ise 12 kat artırır."

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan her üç hastada bu patolojilerin görüldüğünü belirten Boytsov, Covid-19'da kardiyovasküler sistemin en yaygın komplikasyonlarının tromboz olduğunu da sözlerine ekledi.

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