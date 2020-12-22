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Covid-19’a yenik düşen aile hekiminin son mesajı: Sağlık çalışanlarına yardımcı olun

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Covid-19’a yenik düşen aile hekiminin son mesajı: Sağlık çalışanlarına yardımcı olun
Covid-19’a yenik düşen aile hekiminin son mesajı: Sağlık çalışanlarına yardımcı olun

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 48 yaşındaki aile hekimi, sosyal medya hesabındaki son paylaşımında, “Sağlık çalışanlarına yardımcı olun” mesajı verdi. 

AA’nın haberine göre Çıtak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Soner Oğuz, 17 Aralık’ta üşüme ve ateş belirtisi üzerine gittiği Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’nde yapılan testinin sonucu pozitif çıktı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Oğuz, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Oksijen tedavisi uygulanan doktor, daha sonra Denizli’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Evli ve ikiz çocuk babası Oğuz bu sabah hayata gözlerini yumdu. 

‘En kısa sürede aranıza katılacağım’ yazmış

Oğuz’un hastaneye gittiği gün sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı mesaj sevenlerini üzüntüye boğdu. Oğuz, mesajında şunları yazmıştı:“Hafif üşüme, titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi. Üç gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım, akşam Covid-19 olduğumu öğrendim. ‘Son nefes’ dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı. 112 ile acile gittim. Herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidi mi olacaktım, bilmiyorum. Halen yaşıyorum. Ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. İki üç gün aranızda olamayacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Önce sağlık, lütfen dikkat edin.

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