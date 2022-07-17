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SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Covid-19’da BA.2.75 korkusu: Centaurus varyantı geliyor

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Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü yeni mutasyon ve varyantlarla hızla yayılmaya devam ediyor... Bilim insanları ilk olarak Mayıs ayında tespit edilen ve Centaurus varyantının endişe yarattığını duyurdu.
Covid-19’da BA.2.75 korkusu: Centaurus varyantı geliyor

2019’un sonunda Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü salgını yeni mutasyonlarla yayılmaya devam ediyor…

İlk olarak Mayıs ayında tespit edilen ve Hindistan’da şu sıralarda dominant varyant halini alan ve Centaurus adı verilen BA.2.75 varyantının corona virüsü salgınının seyrini değiştireceği öngörüleri yapılıyor.

BAĞIŞIKLIĞI ALT EDEBİLİYOR

Hindistan’da tespit edildikten sonra Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda’da görülen BA.2.75 varyantının baskın varyant haline gelmesi beklenirken, bilim insanları, “Bu virüs çok daha bulaşıcı ve bu sebeple dünyanın geri kalan bölgelerinde de baskın olması olası. Fakat henüz bu virüs ile ilgili incelemeler ve yeterli verilerimiz yok” dedi.

Hollanda Kamu Sağlığı Enstitüsü bu hafta BA.2.75’in Hollanda’da bulunduğunu açıklamış fakat henüz bu varyant hakkında çok az şey bilindiğini duyurmuştu. Yetkililer, “Bu virüsün ufak ve belirgin bazı değişiklikler geçirerek Covid-19’a karşı oluşturulan güvenlik mekanizmasını daha kolay geçtiği tahmin ediliyor” dedi.

GEÇİRDİĞİ MUTASYONLAR DİKKAT ÇEKİCİ

Bu varyantın daha önce Covid-19 geçirmiş olanlarda ya da aşı olanlarda oluşan bağışıklığı alt edebildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, henüz bu varyantı “endişe yaratan varyant” olarak tanımlamazken, bu virüsün gelişiminin yakından izlendiğini aktardı.

Moleküler biyolog Ulrich Elling, BA.2.75’in 8 ekstra mutasyona uğradığını ve bunun dikkat çekici bir fark olduğunu aktarırken, BA.5’e karşı oluşan bağışıklığın BA.2.75’i etkilememesinin olası olduğunun da altını çizdi.

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