Covid-19’da endişe veren yeni varyant: Beş belirtiye dikkat edin

2019'un son haftalarından beri yaşamı olumsuz etkileyen ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olup 615 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü Omicron varyantının yeni varyantı hızla yayılmaya başlıyor.

Bilim insanları ve uzmanlar corona virüsünün bu zamana kadar en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının yeni bir alt türü oluştuğunu duyurdu. Bilim insanları Omicron BA.4.6 olarak isimlendirilen bu yeni varyantın belirtilerini de tespit etti.

Özellikle Birleşik Krallık’ta bu virüsün büyük bir hızla yayıldığını açıklayan bilim insanları, bu hafta tespit edilen vakaların yüzde 3’ünün Omicron BA.4.6 olduğunu dile getirdi. Omicron BA.5’e göre yayılma hızı yüzde 36 daha yüksek olan Omicron BA.4.6’nın öne çıkan bazı belirtileri de açıklandı.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Omicron BA.4.6’nın Omicron BA.5’e oranla daha farklı belirtileri olmadığı fakat klasik belirtilerden daha farklı ve yoğun semptomların öne çıktığı belirtildi. Tat ve koku kaybı, istemsiz öksürük gibi belirtilerin olmadığı Omicron BA.4.6’da öne çıkan 5 belirti olduğu kaydedildi.

Bu belirtiler ise şu şekilde sıralandı:

– Burun akıntısı

– Baş ağrısı

– Boğaz ağrısı

– Kuru öksürük

– Tıkanık burun

Bilim insanları bu belirtilerin hastadan hastaya değişiklik gösterebildiğini de dile getirdi.