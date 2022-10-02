  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Covid-19’da endişe veren yeni varyant: Beş belirtiye dikkat edin

» »
2019'un son haftalarından beri yaşamı olumsuz etkileyen ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olup 615 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü Omicron varyantının yeni varyantı hızla yayılmaya başlıyor.
Covid-19’da endişe veren yeni varyant: Beş belirtiye dikkat edin

Bilim insanları ve uzmanlar corona virüsünün bu zamana kadar en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının yeni bir alt türü oluştuğunu duyurdu. Bilim insanları Omicron BA.4.6 olarak isimlendirilen bu yeni varyantın belirtilerini de tespit etti.

Özellikle Birleşik Krallık’ta bu virüsün büyük bir hızla yayıldığını açıklayan bilim insanları, bu hafta tespit edilen vakaların yüzde 3’ünün Omicron BA.4.6 olduğunu dile getirdi. Omicron BA.5’e göre yayılma hızı yüzde 36 daha yüksek olan Omicron BA.4.6’nın öne çıkan bazı belirtileri de açıklandı.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Omicron BA.4.6’nın Omicron  BA.5’e oranla daha farklı belirtileri olmadığı fakat klasik belirtilerden daha farklı ve yoğun semptomların öne çıktığı belirtildi. Tat ve koku kaybı, istemsiz öksürük gibi belirtilerin olmadığı Omicron BA.4.6’da öne çıkan 5 belirti olduğu kaydedildi.

Bu belirtiler ise şu şekilde sıralandı:
– Burun akıntısı
– Baş ağrısı
– Boğaz ağrısı
– Kuru öksürük
– Tıkanık burun

Bilim insanları bu belirtilerin hastadan hastaya değişiklik gösterebildiğini de dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik robotlar farelerin akciğerlerindeki zatürreyi tamamen temizledi01 Ekim 2022 Cumartesi 19:13
  • Düzgün kalıcı dişlerin sırrı iyi bakılan süt dişleri01 Ekim 2022 Cumartesi 18:30
  • Bilim insanları uyardı: Ebola benzeri yeni ölümcül virüs bir sonraki pandemiye neden olabilir01 Ekim 2022 Cumartesi 17:00
  • Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?01 Ekim 2022 Cumartesi 14:42
  • Covid aşısı aylarca yemek yiyemez hale getirdi30 Eylül 2022 Cuma 16:58
  • Avrupalı jenerik ilaç üreticileri: Üretim durabilir30 Eylül 2022 Cuma 12:13
  • DSÖ maymun çiçeği raporunu yayımladı! Çarpıcı veriler…30 Eylül 2022 Cuma 09:55
  • Bilim insanlarını korkutan süper bakteri: Farkına varmadan hastalanıyorlar29 Eylül 2022 Perşembe 23:19
  • Araştırma: Covid genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtı29 Eylül 2022 Perşembe 22:17
  • DSÖ: “Yedi çalışandan biri zihinsel sağlık sorunu yaşıyor”29 Eylül 2022 Perşembe 19:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti