  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Covid-19'da kan ticareti: Bir mililitre kan 1000 dolara satılabiliyorCovid-19'da kan ticareti: Bir mililitre kan 1000 dolara satılabiliyor

» »
Covid-19'da kan ticareti: Bir mililitre kan 1000 dolara satılabiliyor
Covid-19'da kan ticareti: Bir mililitre kan 1000 dolara satılabiliyorCovid-19'da kan ticareti: Bir mililitre kan 1000 dolara satılabiliyor

Covid-19 salgını kan ticaretini canlandırdı. Antikor testi üretmek isteyen şirketler, Covid-19 hastalığını atlatmış hastaların bir mililitrelik kanı için bin dolara kadar verebiliyor.

Antikor testleri, bir kişinin hastalığı atlatıp atlatmadığını belirlemeye imkan kılıyor. Bu testlerin özellikle salgın sonrası normalleşme sürecine giren ülkelerde çok talep göreceği düşünülüyor.

Tıbbi teşhis kitleri üreten firmalar ise araştırmalarında kullanmak üzere Covid-19 geçirmiş hastaların plazmasına ihtiyaç duyuyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre kan ticaretindeki aracılar, söz konusu plazmalar için mililitre başına 1000 dolar veya daha fazla talep edebiliyor.

Fiyatlar hastalığın enderliğine göre belirleniyor

Normalde özel sektörde yapılan kan ticaretinde plazma örneklerinin fiyatı, hastalığın ne kadar ender olduğuna göre belirleniyor.

Ancak Covid-19 için talebin yüksek olması fiyatların da artmasına neden oluyor. Özel kan bağış merkezleri talebe yetişemezken, antikor testi üreten firmalar da Covid-19 geçirmiş hastalardan gönüllü olarak bağış yapmalarını rica ediyor.

Hastalığı geçirenlerin sayısı arttıkça fiyatlar ise aşağı iniyor. Şirketler, son haftalarda plazmaların milimetresini 100 ila 300 dolara alabildiklerini belirtiyor.

Kan bağışlayanlara 250 euro

Almanya'da bir özel kan bağış merkezi ise, Heidelberg ve Münih'te bulunan merkezlerinde Covid-19'dan iyileşmiş kişilerden ücret karşılığında kan topluyor.

650 ila 850 mililitrelik plazma için hastalara yaklaşık 250 euro ödeme yapan merkez, Almanya'da hastalığın yayılma hızının azalmasıyla bağış verenlerin de azaldığını açıklıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 131 Kişi Öldü30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:40
  • DSÖ İle Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e 31 Tonluk Yardım30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:00
  • Yemen'de Kovid-19 İle Mücadelede 20 Doktor Hayatını Kaybetti30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:40
  • Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:00
  • Libya'da İki Kent Koronavirüs Nedeniyle Giriş Çıkışlara Kapatıldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:15
  • Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 8572 arttı30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:25
  • Araştırma: Uzaktan eğitim 'iletişim'i kesti, çocukların yüzde 20’sinde davranış değişimi gözlemlendi30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:15
  • Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:10
  • Afrika Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölüm Ve Vakalar Artıyor30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:01
  • Senegal'de Ulusal Acil Durum 1 Ay Daha Uzatıld30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti