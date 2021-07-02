Covid-19'da vaka patlaması... Dün 61, akşamdan sabaha ise 36 yeni vaka!

Coranavirüs pozitif vakalarının 33'ünün KKTC vatandaşı olduğu öğrenildi.

DÜN 61 VAKA

1 Temmuz'da açıklanan verilere göre yapılan test sayısı 8298 olup, 49'u yerel 61 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmişti.

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

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