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Covid-19'dan 4 vefat

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Covid-19'dan 4 vefat
Covid-19'dan 4 vefat

27 Ağustos 2021 

"Toplam 18.207 test yapıldı, 142'si  yerel 161 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti, 148  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.207 olup, 142'si  yerel 161 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 148 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 142 kişi ise yerel vakadır. 

51 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


27 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.207     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 161  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18 

Yerel Vaka Sayısı: 142 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 148 

Bugün Kaybedilen Hasta: 4 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .392.781 

Toplam Vaka Sayısı: 15.790 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.509 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2225 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1968 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 135    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 56    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5247   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 481 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 385 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.792

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