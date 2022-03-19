Covid-19'dan Bir Can Daha

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Havva Salman hayatını kaybetti.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 206'e yükselmiş oldu
KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Havva Salman hayatını kaybetti.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 206'e yükselmiş oldu
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