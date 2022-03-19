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Covid-19'dan Bir Can Daha

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83 yaşındaki Havva Salman Covid-19'dan yaşamını yitirdi
Covid-19'dan Bir Can Daha

KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Havva Salman  hayatını kaybetti. 

KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 206'e yükselmiş oldu

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