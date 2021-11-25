Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 64 yaşındaki Ayer Mustafaoğulları covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Mustafaoğulları’nın vefatıyla birlikte KKTC’de Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükselmiş oldu.
Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 64 yaşındaki Ayer Mustafaoğulları covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Mustafaoğulları’nın vefatıyla birlikte KKTC’de Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükselmiş oldu.
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