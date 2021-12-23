Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Acil Durum Hastanesi'nde güne üzücü bir gelişmeyle başlandı.
50 yaşındaki Yesra Palut tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükselmiş oldu.
Acil Durum Hastanesi'nde güne üzücü bir gelişmeyle başlandı.
50 yaşındaki Yesra Palut tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti
KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükselmiş oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.