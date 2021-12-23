  • BIST 1.841,89
  • Altın 669.24072
  • Dolar 11.6033
  • Euro 13.2204
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

» »
Acil Durum Hastanesi'nde güne üzücü bir gelişmeyle başlandı. 
Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Acil Durum Hastanesi'nde güne üzücü bir gelişmeyle başlandı. 

50 yaşındaki  Yesra Palut tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti

KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükselmiş oldu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maaşlar ne zaman ödenecek? Maliye Bakanı açıkladı...22 Aralık 2021 Çarşamba 21:48
  • EL-SEN eski başkanı Tuluy Kalyoncu isyan etti! AKSA'ya borç 550 Milyon, makineler çalıştırılmıyor!22 Aralık 2021 Çarşamba 21:30
  • Araştırma: Mikro plastik kirliliği dağların zirvesine kadar ulaşabiliyor22 Aralık 2021 Çarşamba 21:03
  • Mahmut Kanber görevinden istifa etti22 Aralık 2021 Çarşamba 21:02
  • 2 vefat, 179 vaka!22 Aralık 2021 Çarşamba 20:59
  • BM'den Taliban'a Afganistan'da güvenlik için 6 milyon dolar ödeme teklifi22 Aralık 2021 Çarşamba 20:02
  • Destici, KKTC’nin tanıtılabilmesi için önce toplumun birlik olması gerektiğini söyledi22 Aralık 2021 Çarşamba 16:31
  • Bakan Atun: Tüm İş Dünyasını Fiyat Oluşum Süreçlerini Süratle Yeniden Oluşturmaya Davet Ediyoruz22 Aralık 2021 Çarşamba 16:16
  • KTÖS: Okullardaki testleri sınırlı sayıda yapmaları için baskı yapılıyor22 Aralık 2021 Çarşamba 16:15
  • Soğuk ve nemli hava devam edecek22 Aralık 2021 Çarşamba 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti