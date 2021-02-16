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Covid-19'dan bir ölüm daha!

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Halit Erdoğan hayatını yitirdi
Covid-19'dan bir ölüm daha!

68 Yaşındaki Halit Erdoğan Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Erdoğan bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu

KKTC'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Covid-19 tanısıyla 11 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Kronik Obstrüktif Akciğer  (KOAH) hastalığı bulunan 68 yaşında (erkek) H.E tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve  sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.

Sağlık Bakanı Dr. ALİ PİLLİ

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