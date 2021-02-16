Covid-19'dan bir ölüm daha!

68 Yaşındaki Halit Erdoğan Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Erdoğan bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu
KKTC'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Covid-19 tanısıyla 11 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Kronik Obstrüktif Akciğer (KOAH) hastalığı bulunan 68 yaşında (erkek) H.E tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.
Sağlık Bakanı Dr. ALİ PİLLİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.