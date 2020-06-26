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Covid-19'dan Brezilya’da 1141, Meksika’da 736, Hindistan'da 407 kişi daha öldü

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Covid-19'dan Brezilya’da 1141, Meksika’da 736, Hindistan'da 407 kişi daha öldü
Covid-19'dan Brezilya’da 1141, Meksika’da 736, Hindistan'da 407 kişi daha öldü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1141, Meksika'da 736 ve Hindistan'da 407 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1141 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı kayıp sayısı 54 bin 971'e, vaka sayısı da 39 bin 483 artarak 1 milyon 228 bin 114'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 248 bin 587 vaka ve 13 bin 759 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 450 kişinin ölümüne neden olan virüs, 105 bin 897 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Covid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

MEKSİKA'DA COVID-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 736 KİŞİ ÖLDÜ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 736 artarak 25 bin 60’a ulaştı. 

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 104 artışla 202 bin 951’e çıktı.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN’DA SALGINDAN DOLAYI 407 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 407 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 301'e yükseldi. 

Hindistan'da son 24 saatte 17 bin 296 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 490 bin 401’e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 285 bin 637 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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