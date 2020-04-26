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Covid-19’dan iyileşmek ne kadar sürüyor?

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Covid-19’dan iyileşmek ne kadar sürüyor?
Covid-19’dan iyileşmek ne kadar sürüyor?

Covid-19’dan iyileşmek ne kadar sürüyor?

Koronavirüsten iyileşme hızı, yaş, cinsiyet, kronik hastalıklar ve maruz kalınan virüs sayısına bağlı olarak değişiyor.

Sağılığı hafif geçiren hızla iyileşebilirken, yoğun bakımda oksijen desteğine ihtiyaç duyanların tedavi süresi daha da uzayabiliyor. İngiliz doktor Sarah Jarvis, nefes güçlüğü çekenlerin iyileşmesinin 2 ila 8 haftayı bulabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 20 kişiden biri yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyuyor.

Yoğun bakım hastalarının, hastane sürecinin ardından da tamamen iyileşmeleri için daha fazla zamana ihtiyacı oluyor.

İngiltere’deki Yoğun Bakım Tıbbı Fakültesi’nin dekanı Doktor Alison Pittard, yoğun bakım hastalarının normal hayatlarına dönmesinin 12 ila 18 ayı bulabildiğini kaydediyor.

BBC Türkçe

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