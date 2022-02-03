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Covid-19’dan Ölen Bir Kişinin Akciğerlerini Görüntülediler

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Avrupalı bilim insanları, "dünyanın en parlak röntgeni" ile Covid-19'dan yaşamını yitiren 54 yaşındaki bir adamın akciğerlerini görüntüledi. Uzmanlar, Covid-19'un yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.
Covid-19’dan Ölen Bir Kişinin Akciğerlerini Görüntülediler

Avrupa Senkrotron Radyasyon Merkezi’nde (ESRF) görevli bilim insanlarının şu ana kadar geliştirilmiş en kuvvetli röntgen sistemi ile Covid-19’dan yaşamını yitirmiş bir kişinin akciğerlerini görüntüledi.

Bilim insanı Paul Tafforeau’nun yönettiği araştırma merkezi Fransa’nın Grenoble kentinde bulunan ESRF’de yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen en parlak ve kuvvetli görüntüleme sisteminde ortaya çıkan sonuç uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

National Geographic’in yayınladığı fotoğrafta beyaza yakın mavilikteki damarlar hava aralığı olurken, kırmızı damarlar ise açık kan damarları olarak görülüyor. Fakat bu taramada sarı renkte gösterilen damarlar ise Covid-19 sebebiyle tıkanmış damarları açıkça gösteriyor. (Fotoğraf: ESRF)

Daha önce bu görüntüleme sistemiyle fosilleri ve mumyaları görüntüleyen uzmanlar ilk kez Covid-19’un akciğerde yarattığı tahribatı kamuoyuna gösterdi. HiP-CT tarama yönteminde 54 yaşında Covid-19’dan yaşamını yitiren bir adamın akciğerlerinde hasar bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Covid-19’u ağır geçiren hastanın akciğerlerindeki damarların ciddi bir şekilde hasar gördüğü görülürken, birçok damarın ise tıkandığı açıkça gözler önüne seriliyor. Bu teknoloji ile vücuttaki en küçük damar ve hatta hücreyi de inceleyebilen bilim insanları, Covid-19’un yarattığı tahribatı ve akciğerlerdeki damarları nasıl değiştirdiğini gösterdi.

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