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Covid-19'dan ölenlerin cenaze işlemleri nasıl oluyor?

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Çin’den tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerde herkesin merak ettiği soru ‘cenaze işlemleri’ oldu.
Covid-19'dan ölenlerin cenaze işlemleri nasıl oluyor?

Çin’den tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerde herkesin merak ettiği soru ‘cenaze işlemleri’ oldu. Koronavirüs nedeniyle ölen bir kişinin ‘cenazesi nasıl yıkanıyor, nasıl gömülüyor’ sorularının cevabı yanıt buldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da bir kişi rahatsızlandı. Kısa süre sonra bu kişinin Koronavirüs'ün yeni hali yani Covid-19 olduğu ortaya çıktı. Tüm dünyaya hızla yayılmaya başlayan Covid-19 salgını 10 Mart günü ilk vaka olarak ülkemizde de görüldü.

Aralık 2019'dan bu yana dünyada 28 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Virüs 600 binin üzerinde insan bulaştı.

Ülkemizde ise alınan tedbirler kapsamında şu ana kadar 92 kişi hayatını kaybederken virüs 5 bin 698 insan bulaştı.

Bu süreçte yaşanan ölümler ardından herkesin merak ettiği soru 'cenaze işlemleri' oldu. Koronavirüs nedeniyle ölen bir kişinin cenazesi nasıl yıkanıyor, nasıl gömülüyor sorularının cevabı yanıt buldu.

SABAH'ın edindiği bilgiye göre, salgının başkalarına bulaşma riskini azaltmak ve süreci hızlandırmak amacıyla bazı tedbirler alınıyor.

YIKAMA İŞLEMİ NASIL OLUYOR

Bunlar şu şekilde; Şüpheli cenazelerin tamamı tek bir gasilhanede yıkanıyor. Bu gasilhanede cenaze morga alınmadan hemen işlem görüyor. Ortam ve gönüllülük esasına göre seçilen gassallar için tedbirler diğer gasilhanelerden de üst seviyede tutuluyor.

HANGİ MEZARLIKLARA GÖMÜLÜYOR?

Aile mezarlığı olanlar aile mezarlığına defnediliyor. Aile mezarlığı olmayanlar için 'Orası mı, burası mı olsun' gibi zaman kaybettirici süreçleri bertaraf etmeye yönelik olarak Kilyos ve Beykoz'da hazırlanmış mezarlıklara defin gerçekleştiriliyor. Daha sonraları ailenin cenazeyi nakil talebi olması halinde işlemi kolaylaştırmak amacıyla Kilyos ve Beykoz definleri tabutla yapılıyor.

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