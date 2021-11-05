  • BIST 1.583,590
  • Altın 566,37
  • Dolar 9,6915
  • Euro 11,2160
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Covid-19’dan sonraki tehlike: Beyin sisi

» »
Kanada’daki Rotman Araştırma Enstitüsü ve California’daki California Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nden araştırmacılar, Covid-19 geçirmiş kişilerde hafıza ve düşünme kaybına yol açabilecek ‘beyin sisi’ne rastlanabileceğini açıkladı.
Covid-19’dan sonraki tehlike: Beyin sisi

Kanada’daki Rotman Araştırma Enstitüsü ve California’daki California Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nden araştırmacılar, Covid-19 geçirmiş kişilerde hafıza ve düşünme kaybına yol açabilecek ‘beyin sisi’ne rastlanabileceğini açıkladı.

 

Araştırmacılar, Covid-19 virüsünün burundan beyine ulaştığını ve burada da bilişsel bozukluklara meydana olduğunu belirledi. NBC News’da yer alan habere göre bilişsel bozukluk belirtileri gösterme olasılığı en yüksek olan hastaların COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanlar olduğu belirlendi.

AYLARCA DEVAM EDEBİLİR
Daha önce Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin belirttiğine göre de COVID-19'un uzun vadeli etkilerinden biri “beyin sisi” veya düşünme ve konsantre olma zorluğu. Araştırmalar beyin sisinin koronavirüs geçirildikten sonra aylarca devam edebileceğine işaret ediyor. Bu sorun yoğun bakımda yatan hastalarda ise daha fazla görülüyor.

Araştırmacılar, bir kişinin beyninin, onu virüslerden ve diğer yabancı cisimlerden koruyan doğal bir bariyer oluşturduğunu belirtirken, yeni araştırmalar, Covid-19 virüsünün burundan girerek bu engeli aşabildiğini ortaya çıkardı.

Toronto merkezli araştırma ekibi, Covid hastalarının enfeksiyondan sonra 7 aylık süreçte benzer bilişsel sorunlarla karşılaşabildiğini aktardı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüksek riskli Covid geni Güney Asyalılarda daha yaygın04 Kasım 2021 Perşembe 23:11
  • İngiltere'de piyasadan çekilen bir aşı rahim ağzı kanserini yüzde 87 düşürüyor04 Kasım 2021 Perşembe 21:33
  • Molnupiravir: İngiltere'nin kullanımına onay verdiği ilk Covid hapı04 Kasım 2021 Perşembe 21:12
  • Lösemide erken teşhis hayat kurtarıyor04 Kasım 2021 Perşembe 18:01
  • Çocuklara bilinçsiz vitamin kullandırılmamalı04 Kasım 2021 Perşembe 15:01
  • Prof. Dr. Yiyit: Hatırlatma dozları antikorları çok güzel yükseltiyor04 Kasım 2021 Perşembe 14:46
  • Müzik dinlemek zihinsel yorgunluğu azaltıyor04 Kasım 2021 Perşembe 14:26
  • KTTB: COVID-19 ile influenza arasındaki fark nedir? Nasıl korunmalıyız ?04 Kasım 2021 Perşembe 12:03
  • ‘Corona Virüsten Sonra Kazanılan Bağışıklık Mi Daha Etkili, Aşı Mı03 Kasım 2021 Çarşamba 22:04
  • Kahve İçmek Mevsimsel Depresyona İyi Geliyor03 Kasım 2021 Çarşamba 20:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti