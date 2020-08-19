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Covid-19’lu birinde semptomlar kaç gün sonra ortaya çıkıyor?

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Yeni koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentinde, Covid-19’a yakalanan 1000’den fazla kişiden elde edilen verilere göre, hastalığın insan vücudundaki ortalama kuluçka süresi bir haftayı geçiyor.
Covid-19’lu birinde semptomlar kaç gün sonra ortaya çıkıyor?

Bir hastalığın kuluçka dönemi, o hastalığın gösterdiği semptomların ortaya çıkma süresi olarak bilinir. Bu dönem insandan insana farklılık gösterse de, hastalığın insan vücudundaki ortalama kuluçka süresini bilmek onu kontrol altına almak açısından önemli.

Covid-19 hastalığı için ise ortalama kuluçka süresinin 4-5 gün olduğu biliniyor. Fakat hastalığın değişikliğe uğraması ve bu alandaki çalışmaların kısıtlı sayıda olması nedeniyle, kuluçka süresi ile ilgili ortada bir belirsizlik söz konusu.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) öncülüğünde bir grup araştırmacının yaptığı çalışmada, Çin’in Wuhan kentindeki 1084 doğrulanmış vakadan elde edilen bilgilere göre, hastalığın vücuttaki kuluçka süresinin ortalama 7.76 gün olduğu saptandı. Araştırma ayrıca, Science Advances dergisinde de yayımlandı.

Covid-19'da ortalama kuluçka süresi 7.7 gün

Araştırmada, ortalama kuluçka süresinin şu ana kadar bilinen ortalama 4-5 günün aksine 7.76 gün olduğu belirlendi. Bu değerin çok üstünde olan kuluçka süreleri de var. İnsanların yüzde 10’unda bu süre 2 haftadan da fazlayken, yüzde 1’inde ise 20 günü geçiyor.

Çalışmada SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanmış altı aylık bir bebek ile 86 yaşındaki bir birey de bulunuyor. Fakat Covid-19 hastalığının insan vücudundaki kuluçka süresinin farklılık göstermesinin, yaş faktörü ile ilgili olduğuna dair herhangi bir kanıt yok.

Kuluçka döneminin uzaması karantina dönemini de etkileyecek mi?

Bilindiği üzere, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC)’nin, Covid-19 hastalığına yakalanmış bir kişi ile temas eden veya hastalığı ağır atlatmayan birey için önerdiği karantina süresi 14 gün. Fakat kuluçka dönemi, önerilen karantina süresinden de fazla sürerse, karantina bitiminde kişinin tekrardan hastalığa yakalanma şansı oldukça yüksek.

Yine de araştırmacıların görüşü, Covid-19’un kuluçka süresinin 2 haftayı geçme olasılığının yüzde 5 veya 10 civarında olduğu yönünde.

Sonuç olarak, Covid-19 hastalığının kuluçka dönemi ortalama 7.76 gün, hatta bazı kişilerde bu değerden daha fazla sürse de, virüsün olası bir mutasyona uğraması durumunda bu bulgular geçerliliğini yitirebilir.

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