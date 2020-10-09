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Covid-19’lu kadın, kuaförde gelinbaşı yaptırırken bulundu

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Bursa’da salgın sürecinde devam eden filyasyon çalışmaları sırasında corona virüsü testi pozitif çıkan bir kadın kuaförede düğünü için saçını yaptırırken bulundu.
Covid-19’lu kadın, kuaförde gelinbaşı yaptırırken bulundu

Bursa’da salgın sürecinde devam eden filyasyon çalışmaları sırasında corona virüsü testi pozitif çıkan bir kadın kuaförede düğünü için saçını yaptırırken bulundu.
 

Kentteki salgınla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, filyasyonun, önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Test sonuçlarına göre ekiplerimiz önce telefonla irtibat kuruyor, ardından da evlere gidiyor. Aslında çok dramatik ve çarpıcı örneklerimiz var. Mesela bir pozitif vakamızı telefonla aradığımız zaman kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti. Hastayı izolasyona aldık. Düğünü erteletip, damadı İstanbul’a geri yolladık. Zamanında filyasyonla birçok kişiye bulaşmasını önlemiş olduk.”

Dr. Kaşıkçı kentin bazı bölümlerinde vaka sayısının az olduğunu fakat sanayi kuruluşlarında çalışan kişilerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği bölgelerde sayısın yüksek olduğunu belirtti.

Osmangazi’nin bir bölümü, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde sıkıntı yaşandığını; Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ise daha rahat bir süreç geçirildiğini dile getiren müdür şöyle devam etti: “Bazı vatandaşların çeşitli nedenlerle temaslı olduğu kişileri söylemediğini biliyoruz. Karantinaya alınan kişilerin mağduriyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gideriliyor. Bu sebeplerden ötürü, vatandaşlar doğruyu söyleyip bize, filyasyon konusunda destek olmalı.”

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