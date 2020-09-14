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Covid-19'u atlatan Berlusconi taburcu edildi: "Başıma gelen en zorlu şey olabilir"

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Yeni tip Koronavirüs'ü yenen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Covid-19'u atlatan Berlusconi taburcu edildi: "Başıma gelen en zorlu şey olabilir"

Yeni tip Koronavirüs'ü yenen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

83 yaşındaki eski başbakanın Sardinya'daki villasından döndükten sonra Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve 3 Eylül'de akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Berlusconi, "İlk üç gün çok zordu" dedi ve Covid-19'un "başına gelen en zorlu şey" olduğunu ifade etti.

Berlusconi sözlerine, "Görüşünüşe göre yine kurtuldum" diyerek son verdi.

Berlusconi'nin iki çocuğu ve partneri siyasetçi Marta Fascina da Koronavirüs'e yakalanmıştı.

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