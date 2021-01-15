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Covid-19’u atlatan doktor: Kalp hastalığı olanlar virüse karşı çok daha dikkatli olmalı

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Covid-19’u atlatan doktor: Kalp hastalığı olanlar virüse karşı çok daha dikkatli olmalı
Covid-19’u atlatan doktor: Kalp hastalığı olanlar virüse karşı çok daha dikkatli olmalı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Yahya Kemal İçen, kalp hastalığı olanların corona virüsüne karşı çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Süreci AA muhabirine anlatan İçen’in Covid-19’lu hastalarla ilgilendiği sırada kontrol amaçlı yaptırdığı testi pozitif çıktı ve tedavisine başlandı. İçen’in hamile eşi ve çocukarı da virüse yakalandı.

Tedbirlere uymasına rağmen virüsün kendisine bulaştığını söyleyen İçen şöyle devam etti: “Hastalardan yoğun virüs yükü aldığım için hastalığa yakalanmam kaçınılmaz oldu. Benden sonra beş ve üç yaşındaki iki çocuğum ile hamile eşim de virüse yakalandı. Onlar çok şükür hastalığı hafif atlattı ama bende biraz ağır seyretti. Yaklaşık 15-20 gün tedavim sürdü. Çok şükür hastalığı atlatıp görevimin başına döndüm.”

‘Krizle gelenlern çoğunun testi pozitif’

Covid-19’un pıhtılaşma eğilimini arttırdığını vurgulayan İçen şunları söyledi: “Bu da kalp krizi için büyük risk faktörü. Covid-19 sürecinde kalp krizi vakalarının arttığını gördük. Kalp kriziyle gelen hastaların çoğunun testinin pozitif olduğunu gördük. Bu virüsün kalp krizini tetiklediğini, kalp krizi geçiren hastaların da durumunu ağırlaştırdığını gördük. Bu yüzden kalp hastalığı olanların bu virüse karşı çok daha dikkatli olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Kardiyoloji doktorları olarak bu süreçte tamamıyla Covid-19 hastalarına yöneldik.”

Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan İçen, “Aşıyı şiddetle tavsiye ediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla ya enfekte olacağız ya da aşı olacağız. İkisinden birini tercih etmek lazım. Aşı çok daha mantıklı olur” dedi.

‘Servisin yarısından fazlasına bulaştı’

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan da şöyle konuştu: “Aynı zamanda kalp kasını tutma potansiyeli olan bir virüs olduğu için kalp enzimlerini yükselterek bazen kalp yetmezliği yaparak ya da kalp yetmezliği bulgularıyla da gelebiliyor. Bu nedenle bazen Covid-19 hastaları bizim hastalarımızla da çok karışabiliyor. Bundan ötürü çalıştığımız serviste doktor, hemşire ve diğer personelimizden neredeyse yarıdan fazlası enfekte oldu.”

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz da, “Akciğerle ilgili durumlar dışında pıhtı oluşumuna zemin hazırladığı için bu hastalarda kalp krizi ve felçler gibi pıhtıyla ilişkili her türlü hastalığa rastlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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