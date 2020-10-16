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Covid-19’u atlatan halter takımı teknik direktörü: Kaldırdığım en ağır yük buydu

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Kariyeri boyunca ağırlık kaldıran Kadın Halter Milli Takımlar Teknik Direktörü Talat Ünlü, Covid-19’dan kaynaklı kalp krizleri geçirdi. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Ünlü, “Kaldırdığım en ağır yük buydu” dedi.
Covid-19’u atlatan halter takımı teknik direktörü: Kaldırdığım en ağır yük buydu

Konya’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde takımını olimpiyatlara hazırlayan Ünlü, zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

Ünlü, maske ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Katıldığım bir törenden üç gün sonra kalp krizi geçirdim. Aynı gün içerisinde iki kalp krizi daha geçirdim. Kalbimle ilgili de bir sıkıntım varmış. Nefes alıp vermede zaman zaman güçlükler çekiyordum ancak doktorum, ‘Covid-19’un bu krizi tetiklediğini ve pıhtı attığını, bunun sonucunda da kalp krizi geçirdiğimi’ söyledi. Ağır, şiddetli bir kalp krizi geçirdim. O kadar dikkat etmeme ve korunmuş olmama rağmen demek ki bir yerde hata yaptım. “

Kriz sonrasında ateşlenince yoğun bakımda yapılan testin pozitif çıktığını anlatan Ünlü şunları söyledi:

“Ömrümün büyük bölümü ağırlık kaldırarak geçti. Şimdiye kadar kaldırdığım en ağır yük buydu. Yıllarca spor yaptım, halter kaldırdım. O kadar öğrenci yetiştirdim. Ancak böyle bir şey yaşamadım. En üzücü tarafı ise şu; bu hastalığa genellikle suçu, günahı olmayan ve hijyen kurallarına dikkat eden insanlar yakalanıyor. Sorumluluk sahibi olmak ve ‘Diğer insanlara zarar verebilirim’ endişesiyle hareket etmek lazım.”

Salonda hijyen kurallarına dikkat ettiklerini, her sporcu arasında 4 metre mesafe olduğunu anlatan Ünlü, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

2024 Olimpiyat Oyunları hedefi

Sportif faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ünlü, 25 yıldır antrenörlük yaptığını ve yüzlerce halter sporcusu yetiştirdiğini anlattı.

Hedeflerinin 2024’te yapılacak olimpiyat oyunlarına sporcu ya da sporcuları yollamak olduğunu ifade eden Ünlü şu ifadeleri kullandı: “Antrenörlük yaptığım dönemin yaklaşık 13 yılında bayanlardan sorumlu oldum. Şu an 20 öğrencim var. Bunlardan bir tanesi bile olimpiyatlara katılmaya hak kazansa büyük başarı. Çünkü olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonu.”

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