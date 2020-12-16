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Covid-19'u Erkenden Tespit Edebilen Akıllı Yüzük Geliştirildi

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ABD’li bilim insanları, yeni tip corona virüsün erken semptomlarını tahmin etmek için geliştirilen Oura adlı akıllı yüzüğün çok hafif belirtileri olan vakaları tespit edebildiğini açıkladı.
Covid-19'u Erkenden Tespit Edebilen Akıllı Yüzük Geliştirildi

ABD’de yer alan California Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Lincoln Lab'den bilim insanları, sürekli olarak ateş ölçen akıllı bir yüzüğün, çok hafif semptomlara sahip olsa bile bir insanın Covid-19’a yakalanıp yakalanmadığını anlayabileceğini açıkladı.

Araştırmacılar, Finlandiyalı bir girişim tarafından yapılan Oura adlı yüzüğü takan elli Covid-19 hastasının verilerini inceledi. 

Bilim insanları, sıcaklık, kalp atışı, solunum hızı ve egzersiz seviyelerini kaydeden yüzüğün Covid-19 ve gribin önde gelen semptomlarından biri olan ateşin erken başlangıcını tespit etmek için güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini keşfetti.

GELENEKSEL CİHAZLARLA TESPİT EDİLEMEYEN FARKLILIKLARI YAKALIYOR

Bununla birlikte Scientific Reports adlı dergide yayımlanan araştırmanın yazarı Benjamin Smarr, yüzüğün deneklerde geleneksel cihazlarla tespit edilemeyen oldukça düşük derecede ateş yükseltisini tespit edebildiğini aktardı.

Smarr, “Giyilebilir cihazlar, Covid-19 pandemisinde özel bir öneme sahip olan, yanlışlıkla asemptomatik olarak nitelendirilen vakaların tespit edilmesini kolaylaştırabilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Oura yüzüğü takan 65 bin kişiyi kapsayan daha geniş TeamPredict çalışmasının amacının, Covid-19 semptomlarının başlangıcını tahmin edebilen bir algoritma geliştirmek olarak açıklandı. Araştırmacılar, bu hedefe yıl sonuna kadar ulaşmayı umduklarını ve bunun, halk sağlığı yetkililerinin virüsün yayılmasını kontrol altına almak için daha hızlı hareket etmesine imkan vereceğini söyledi. 

COVİD-19 İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞTURULMASINDA KULLANILABİLİR

Smarr, "Covid-19 sadece bilimin sorunu değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun. Sıcaklığı ölçebilen giyilebilir cihazlarla, halka açık bir Covid-19 erken uyarı sistemi hayal etmeye başlayabiliriz” dedi.

Çalışmanın diğer yazarlardan UC San Francisco Tıp Merkezi'nde profesör olan Ashley Mason ise, “'Giyilebilir cihazlar Covid-19’u erken tespit etmemize izin verirse, insanlar fiziksel izolasyon  uygulamalarına erkenden başlayabilir ve virüsün yayılmasını azaltmak için testler yapabilir. Bu şekilde yapılan biraz  önleme, onlarca tedavi için harcanan kaynağın korunmasını sağlayabilir” açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan araştırmacılar, Oura yüzüğü gibi giyilebilir cihazların gündüz ve gece boyunca sürekli olarak sıcaklık verileri toplayarak,  insanların gerçek ateş aralığınının daha doğru bir şekilde belirlemelerine olanak tanıyabileceğini söyledi.

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