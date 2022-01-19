  • BIST 2.042,08
  • Altın 787.01116
  • Dolar 13.4231
  • Euro 15.2168
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 0 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Covid-19’u Hafif Atlatanlarda Aylar Süren Hafıza Ve Dikkat Sorunu

» »
Covid-19’u Hafif Atlatanlarda Aylar Süren Hafıza Ve Dikkat Sorunu
Covid-19’u Hafif Atlatanlarda Aylar Süren Hafıza Ve Dikkat Sorunu

Oxford Üniversitesi araştırması Covid-19’u hafif atlatanların hastalıktan altı-dokuz ay sonra dahi dikkat ve hafıza sorunları yaşayabileceğini gösterdi.

Konsantrasyon eksikliği ve unutkanlık gibi kognitif sorunlar hastalığın atlatılmasından aylar sonra bile devam eden semptomların olduğu ‘uzun Covid’ olarak adlandırılan durumun özellikleri. Ancak araştırmada katılımcıların ‘uzun Covid’in diğer belirtilerini göstermemesine rağmen dikkat ve hafızalarında kötüleşme yaşabilecekleri görüldü.

Araştırma için geçmişte Covid-19 testi pozitif çıkan ancak diğer yaygın ‘uzun Covid’ belirtileri göstermeyen katılımcıların hafıza ve kognitif becerilerini ölçen bir testi tamamlaması istendi.

Araştırmacılar katılımcıların epizodik bellek olarak bilinen, belirli zaman ve mekanda yaşanan geçmiş kişisel deneyimleri hatırlamada hastalıktan altı ay sonra önemli ölçüde daha kötü olduğunu gördü.

Ayrıca hasta olmayan kişilere kıyasla dikkatlerini sürdürme becerilerinde dokuz ay kadar süreyle daha fazla azalma olduğu ortaya çıktı.

136 katılımcının olduğu çalışmada araştırmacılar epizodik bellek ve dikkat süresinin altı ila dokuz aydan sonra büyük ölçüde normale döndüğünü kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar Corona Virüs Sonrası Tat Ve Koku Kaybının Nedenini Ortaya Çıkardı19 Ocak 2022 Çarşamba 03:00
  • Uzmanlar Uyarıyor: Televizyon Karşısında Uyumak Dinlenmeye Engel Olabilir18 Ocak 2022 Salı 23:58
  • Yaşlandıkça Artan En Yaygın 5 Ağrı Ve Çözüm Yolları18 Ocak 2022 Salı 22:34
  • Covid-19’da Yeni Hasta Profili: Aşı Oldum Hastalandım18 Ocak 2022 Salı 22:06
  • DSÖ, Dünyada Son Bir Haftada 18 Milyon Vaka İle Omicron'un Hızla Yayıldığını Açıkladı18 Ocak 2022 Salı 21:50
  • Uzmanlar Corona Virüs Sonra Tat Ve Koku Kaybının Nedenini Ortaya Çıkardı18 Ocak 2022 Salı 21:08
  • Omicron Belirtileri Nedir? Omicron Belirtileri Arasında İlk Sırada Boğaz Ağrısı Var18 Ocak 2022 Salı 20:32
  • Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti18 Ocak 2022 Salı 10:06
  • Kovid-19'a Yakalanan Gebelerin Riskli Doğum İhtimali Daha Yüksek Olabilir18 Ocak 2022 Salı 02:17
  • Sırttaki Sivilcelerin Nedenleri Ve Kurtulmak İçin 5 İpucu17 Ocak 2022 Pazartesi 23:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti