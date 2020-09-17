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Covid-19'u yenen doktor,tekrar görevinin başına döndü vatandaşları uyardı

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Bingöl'de önce kendisi ardından da eşi ve annesinin Covid-19 testi pozitif çıkan Doktor İbrahim Kaya, hastalığı küçümseyenleri uyararak, maske ve sosyal mesafenin önemi konusunda uyarıda bulundu Bingöl'de Korona...
Covid-19'u yenen doktor,tekrar görevinin başına döndü vatandaşları uyardı

Covid-19'u yenen doktor,tekrar görevinin başına döndü vatandaşları uyardı

Bingöl'de önce kendisi ardından da eşi ve annesinin Covid-19 testi pozitif çıkan Doktor İbrahim Kaya, hastalığı küçümseyenleri uyararak, maske ve sosyal mesafenin önemi konusunda uyarıda bulundu

BİNGÖL - Bingöl'de Korona virüse (Covid-19) yakalanan Uzman Doktor İbrahim Kaya, hastalığı yenip tekrar görevinin başına döndü.Eşi ve annesi de Covid-19'a yakalanan Dr.Kaya, vatandaşları uyararak kesinlikle hastalığı küçümsememelerini önerdi, maske ve sosyal mesafeye dikkat çekti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kararlı bir şekilde sürerken, Covid-19'a yakalanan fedakar sağlık çalışanları karantina sürecinin ardından yeniden görevleri başına gelerek mücadele etmeyi sürdürüyor. Bingöl Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor İbrahim Kaya Covid-19'a yakalandı.Ardından Kaya'nın eşi ve annesi de hastalığı geçirdi. İzolasyona dikkat ederek gerekli tedavi uygulanan Kaya ailesi, hastalığı yendi. Dr. Kaya, hastalık sonrası tekrar görevinin başına dönerek vatandaşları uyardı.

Salgınla ilgili bilgiler veren Dr. İbrahim Kaya, "Bingöl'de hastane olarak Mart ayından bu yana oldukça fazla tedbir aldık, almaya devam ediyoruz. Haziran ayı itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hasta sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla son 2-3 aydır oldukça yoğun bir şekilde pandemi ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hastalığı atlattı görevine döndü"

Hastalığa yakalanma sürecini de anlatan Dr. Kaya, "Hastanede oldukça bir Covid-19 yoğunluğu vardı hasta ve personel üzerinde. Bende bu dönemde yakalandım. En başta çok ciddi bir semptomla karşılaşmadım. Ama sonradan halk arasında bilenen öksürük, kırgınlık oldukça yoğun bir şekilde kendisini gösterdi. Benden bütün tedbirlerime rağmen eşimi de bulaştı. Dolayısıyla o ağır atlattı. Yorgunluğu, ateşi, öksürüğü oldukça yoğundu. Ama çok şükür atlattık ikimizde. Görevimizin başına döndük, eskisinden daha yoğun bir şekilde tedbirlerimize devam ediyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Covid-19 pozitif hastalarımızı ameliyata aldığımız oldu, koruyucu tedbirlerimizi alarak işimize devam ediyoruz"ifadelerini kullandı.

"Hafif bir hastalık değil"

Eşinden sonra annesinin de hastalığa yakalandığını aktaran Kaya, "Benim, eşim ve en son da annemin Covid testi pozitif çıktı. Halk arasında hep bilindiği gibi hafif bir hastalık değil. Kişilere göre çok ciddi durumlar oluyor. Vefatlarımız var, kaybettiğimiz hastalarımız var. Kesinlikle hastalığı küçümsememelerini öneririm. Sosyal mesafe ve maske uygulamalarına çok dikkat etmek lazım"ifadelerini kullandı.

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