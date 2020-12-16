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Covid-19’u yenen öğretim üyesi: Toplantıda maskeleri çıkarınca virüse yakalandım

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Covid-19’u yenen öğretim üyesi: Toplantıda maskeleri çıkarınca virüse yakalandım
Covid-19’u yenen öğretim üyesi: Toplantıda maskeleri çıkarınca virüse yakalandım

Edirne’de yaşayan, Covid-19’u yenen 42 yaşındaki Deniz Mertkan Gezgin’in deneyimi, hastalığın bulaşmasında sosyal mesafe kuralını ihlal etmenin, kapalı ortamda buluşmanın ne kadar büyük bir risk oluşturduğunun somut bir göstergesi.

Süreci AA muhabirine anlatan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Gezgin, arkadaşlarıyla biraraya geldikten dört gün sonra virüse yakalandığını anlattı.

‘Trafik kazası gibi’

Hastalığı yurtta ve evinde ilaç tedavisiyle yenen ve virüse yakalanmayı bir trafik kazası geçirmeye benzeten Gezgin şöyle konuştu: “Bir an yoldan gözünüzü ayırıyorsunuz ve trafik kazası gerçekleşiyor, salgına yakalanma da böyle bir şey. Biz de uzun süre görüşmediğimiz arkadaşlarımızla toplantı düzenlemiştik. Burada maskelerimizi çıkarttık, bir metreden yakın temasta olduğumuz için ağızdan yayılan tükürük ve nefesle virüse yakalandım.”

Ateş ve aşırı terleme şikayetleri başladığında, nezle ya da grip olduğunu sanan ve bir-iki gün evde dinlenip C Vitamini takviyesi yaparak atlatacağını düşünen Gezgin, durumu ağırlaşınca ambulansla hastaneye gitti.

“Sabahları baş ağrısı ve özellikle bel ağrısı çok şiddetlendi. Üçüncü günün sonunda koku ve tat alamamaya başladım. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edildim” diyen Gezgin, testi pozitif çıkınca ölüm korkusu yaşadığını söyledi.

Kaybettiği annesini düşünmüş

İlk olarak aklına sevdiklerinin, en başta da kaybettiği annesinin geldiğini dile getiren Gezgin hislerini şöyle anlattı: “İnsan psikolojik olarak sorunlar yaşayabiliyor, o an ne yapacağımı şaşırdım. Sanki kaynar sular boşaldı, daha da terlemeye başladım. ‘Acaba bunun sonucu ne olacak’ diye düşünmeye başladım. Yoğun bakımda can çekişen hastalar aklıma geldi. Aslında bu süreç fiziksel kısımdan daha çok mental olarak üzerime karabasan gibi çöktü.”

‘Bizim yüzümüzden birisi ölebilir’

Tedavisinin ardından uyku ve beslenmesine çok dikkat ettiğini vurgulayan Gezgin, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu işin şakası yok. Gerçekten çok ciddi bir hastalık. Böbrek ağrılarım devam ediyor. Bazen kas ağrılarım, kuru öksürük devam ediyor. Covid, vücudunuzda açık arayan sanki programlanmış bir virüs. Maskeyi burnunuzdan aşağıya indirmek, bir metre mesafeden yakın arkadaş gruplarınızla oturmak gerçekten çok tehlikeli. Belirti göstermeyenler daha tehlikeli. Onlar halen toplumda geziyorlar. Şunu bilmeliyiz ki bizim yüzümüzden birisi ölebilir.”

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