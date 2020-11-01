Covid-19'u yeni atlatan Ronaldo, Juventus'u deplasmanda galibiyete taşıdı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Spezia'yı 4-1 yendi.

Ligin 6. haftasında Spezia'ya konuk olan Juventus, 14. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 32. dakikada Tommaso Pobega ile skora denge getirdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın yerine oyuna dahil olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 59. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Ronaldo Covid olmuştu.

Konuk Juventus, 67. dakikada Fransız futbolcu Adrien Rabiot ile farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Maçın 76. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Cristiano Ronaldo, kendisinin 2'nci, takımının 4'üncü golüne imzasını atarak, skoru 4-1 yaptı.

Bu golle Juventus, Spezia'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Ekim ayının büyük bölümünde Kovid-19 olması sebebiyle takımını yalnız bırakan ve hafta arasında bu hastalığı atlatan Ronaldo, sahalara da 2 gollük performansla dönüş yaptı.

Bu sonuçla Juventus, ligde 2 hafta aradan sonra 3 puan aldı ve puanını 12'ye çıkartarak, puan tablosunda 2'nci basamağa yükseldi.

Ligin yeni ekiplerinden Spezia ise bu sezon 3'üncü yenilgisini yaşadı, 5 puanla 16. sırada kaldı.

LAZİO UZATMA DAKİKALARINDAKİ GOLLERLE GALİBİYETE UZANDI

Ligde bugün oynanan bir başka maçta başkent takımı Lazio, Torino deplasmanında özellikle son anları gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Maçın 15. dakikasında Pereira ile 1-0 öne geçen Lazio, 19. dakikada Bremer ve 24. dakikada penaltıdan Belotti'nin golüne engel olamadı. Torino, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Konuk Lazio, 49. dakikada Milinkovic-Savic ile skorda eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Torino, Lukic ile maçta bir kez daha öne geçti: 3-2. Bu gole, 90+5. dakikada Immobile'nin penaltı golüyle karşılık veren Lazio, 90+8. dakikada Caicedo'nun golüyle galibiyete ulaştı.

Torino'yu deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-3 yenen Lazio, puanını 10'a yükseltti ve 7. basamakta yer aldı. Torino ise ligdeki 4. yenilgisini yaşarken, 1 puanla 19. sırada yer buldu.