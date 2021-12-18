  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Covid-19’un bilinmeyen yeni bir etkisi ortaya çıktı

» »
Belçika'da yapılan araştırmalar, Covid-19'un ender görülen yeni bir etkisini ortaya koydu.
Covid-19’un bilinmeyen yeni bir etkisi ortaya çıktı

Belçika’nın Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi’nde yapılan çalışmalar, Covid-19’a yakalanan hastalarda ortaya çıkan ‘sıradışı’ bir etkiyi tespit etti.

Şiddetli bir bağışıklık tepkisi olabileceğini söyleyen araştırmacılara göre, bazı Covid-19 hastalarında kasların yüzde 60 oranına kadar şişebileceği ortaya çıkarıldı.

UZMANLAR İÇİN ‘ŞOK ETKİSİ’ OLDU

Belçika’nın Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi’nden ekibe göre, Covid-19’a karşı bağışıklık tepkisi, hücrelerin güç istasyonları olan mitokondriye zarar vererek, enerji yakıtlarının kaybına yol açıyor. Bu durumun da vücutta daha fazla su oluşumuna ve dolaylı yoldan kasların ‘şişmesine’ neden olduğu belirlendi.

Semptomun keşfedilmesi, kas küçülmesinin kritik hastalarda daha yaygın bir komplikasyon olduğunu söyleyen araştırmacılar için de şok etkisi yarattı.

Yapılan araştırmalarda, 18 Covid-19 hastasından biyopsi alındı. Biyopsi sonucu 18 kişiden dördünün kaslarının normal seviyelerin üzerine çıktığını ve ‘büyük ölçüde genişlediği’ belirlendi.

‘GEÇİCİ BİR ETKİ’

Araştırma ekibinin başındaki Dr Toon Mostien, bu tür şişmenin kas liflerinin ölmesine yol açabileceğini, ancak boyuttaki artışın muhtemelen yalnızca “geçici bir etki” olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalarda, bir tür kas lifinin yüzde 62, diğerinin yüzde 32 oranında şiştiği belirlendi. Kalan 14 hastada ise ‘ciddi ölçüde’ kas kaybı gözlemlendi.

Dr Mostein, “Tip 1 lifleri yüzde on bir ve tip 2 lifi yüzde 17 oranında küçüldü” dedi.

Katılımcıların yaş ortalamasının 69 olduğu ve çoğunluğu erkeklerin oluşturduğu bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Genelinde Her 8 Kadından Biri Meme Kanseri Riski Taşıyor17 Aralık 2021 Cuma 20:22
  • Uzmanlar Uyardı: Hamile Kadınlarda Corona Riski Artıyor, Aşı Olun17 Aralık 2021 Cuma 17:13
  • Omicron sonrası aşı aralığı 3 aya indirildi: Salgında son durum17 Aralık 2021 Cuma 10:01
  • 'Elektronik Cihaz Kullanan Çocukların Uyku Kalitesi Bozuluyor' Uyarısı17 Aralık 2021 Cuma 00:19
  • Yetersiz Uyku Covid-19’a Yakalanma Riskini Artırıyor16 Aralık 2021 Perşembe 21:34
  • Covid-19 Aşılarıyla İlgili 6 Soru 6 Cevap16 Aralık 2021 Perşembe 20:08
  • AstraZeneca’nın Covid İlacı Omicron’a Karşı Etkili16 Aralık 2021 Perşembe 19:04
  • Harvard Üniversiteli Doktordan Corona Virüsün Kökenine Dair Önemli İddia16 Aralık 2021 Perşembe 18:51
  • Delta ve Omicron'a birlikte yakalanmak "süper mutasyon"a yol açabilir16 Aralık 2021 Perşembe 14:16
  • İki Avrupa Ülkesinde Omicron Alarmı15 Aralık 2021 Çarşamba 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti