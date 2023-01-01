Covid-19’un en belirgin özelliği şekil değiştirdi: Rengine dikkat edin

Covid-19'un en belirgin belirtilerinden biri olan öksürüğün şekil değiştirdiği açıklandı.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını yeni mutasyonlarla yayılımını artırıyor.

Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan corona vrüsü, Çin’de kısıtlama ve yasakların kaldırılmasıyla birlikte endişe yaratıcı boyutlara gelirken, yapılan anket çalışmalarında Covid-19’un en belirgin belirtilerinin de şekil değiştirdiği kaydedildi.

Sürekli mutasyona uğrayan ve son dönemde Omicron varyantıyla yayılan Covid-19’un en belirgin özelliklerinden biri olan kuru öksürüğün halen yaygın olduğu belirtildi. Fakat İngiltere’de yapılan Zoe Covid Araştırma Uygulaması’nın yaptığı son anket çalışmalarına göre kuru öksürük de şekil değiştirerek yeni bir türe dönüştü.

Corona virüsü hastalarının katıldığı anket çalışmalarında öksürüklerde balgam çıkmasının giderek yaygınlaştığı kaydedildi. Solunum yolunda bulunan kalın sümüksü yapının son dönemde iyice görüldüğünü belirten uzmanlar balgamın renginin de hastalığın gidişatı konusunda uyarı niteliği taşıdığını aktardı.

Araştırmada, “Eğer Covid-19 varsa ve öksürürken sarı ya da yeşil balgam çıkıyorsa bu ciğerlerinizde başka bir bakteriyel enfeksiyon olduğunun işareti de olabilir. Bu sebeple başka tedaviye de ihtiyaç duyabilirsiniz” denildi.