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Covid-19'un en erken semptomu keşfedildi: Burunda tuhaf bir his ve aşırı kuruluk

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 63 milyonu aşarken, bilim insanları Covid-19’un en erken belirtisini keşfetmiş olabileceklerini açıkladı.
Covid-19'un en erken semptomu keşfedildi: Burunda tuhaf bir his ve aşırı kuruluk

TAT VE KOKU KAYBININ HABERCİSİ

İspanya’da yer alan  Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kurunluğundan etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmada, burun kuruluğunun en erken Covid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından odenk bir kontrol grubunu değerlendirdirdi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte corona virüs hastalarının diğerlerine göre  "burunda garip bir his" ve “aşırı kuruluk” gibi semptomları  kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.

Araştırmayı yöneten Doktor Jordi Navarra ve ekibi bulgularına dayanarak şimdiye kadar göz ardı edilen bir başka Covid-19 semptomu keşfetmiş olabileceklerini söyledi. Jordi, ayrıca hastaların yüzde 52’sinin sürekli burnunu yıkamış gibi hissettiğini, kontrol grubunda aynı hissi yaşadığını söyleyenlerin oranın ise yüzde 3 olduğunu ifade etti.

ORTALAMA 12 GÜN SÜRÜYOR

Burun semptomlarının Covid-19’un yaygın olarak görülen ateş ve kuru ösürük gibi belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü kaydedildi.

Diğer taraftan bilim insanları, burunda hissedilen söz konusu belirtilerin, ağırlıklı olarak anozmi (tat kaybı) ve hipozmi (koku kaybı) ile birlikte  görüldüğünü açıkladı. Covid-19’un temel semptomlarından ikisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının çalışmaya katılanların yüzde 80’inde görüldüğü açıklandı.

ERKEN TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Çalışmanın yazarları,"Nazal semptomların varlığı ve bunların erken ortaya çıkması, Covid-19'un erken teşhisini potansiyel olarak kolaylaştırabilir” ifadelerini kullanarak, erke

CORONA VİRÜS BURNU NASIL ETKİLİYOR?

Corona virüs vücuda tipik olarak burun veya ağız yoluyla, bazen de gözlerden giriyor. Solunum yollarını hedef alan corona virüs akciğer, burun ve boğazdaki hücreleri istila ederek çoğalıyor.

Virüs hücrelere tutunmak için ACE-2 reseptörlerini kullanıyor. ACE2 reseptörleri ise akciğerlerde, böbreklerde, kalpte, bağırsakta ve epitel hücrelerinde yaygın olarak buunuyor. Burunun nmeli kalmasını sağlayan mukoza hücreleri ise birüsün çoğalması için oldukça bir uygun ortam sağlıyor. Araştırmacılar, virüsün mukozayı istila etmesinin kuruluğa ve burunda tuhaf hislere neden olabiliceğini belirtiyor.

n burun semptomlarına ilişkin araştırmacıların genişletilmesini istedi.

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