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Covid-19'un İngiliz ekonomisine etkisi: İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı

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Covid-19'un İngiliz ekonomisine etkisi: İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı
Covid-19'un İngiliz ekonomisine etkisi: İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı

İngiltere’nin toplam kamu borcunun ilk kez 2 trilyon sterlini geçtiği açıklandı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin kamu bankaları hariç toplam kamu borcunun temmuz ayı sonu itibarıyla ilk kez 2 trilyon sterlin seviyesinin üzerine çıktığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, ülkenin kamu borcu geçen yılın temmuz ayındaki seviyeye kıyasla son bir yılda 227,6 milyar sterlin arttı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla ülkenin kamu bankaları hariç kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 100,5’i seviyesinde olduğu, geçen senenin aynı ayına kıyasla 20,4 puanlık artış kaydettiği belirtildi.

Son verilerle birlikte, İngiltere’nin kamu borcunun GSYH’ya oranı, 1961 yılının mart ayından bu yana ilk kez yüzde 100 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Ücretli izin programının etkisi büyük

Ülkede koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için başlatılan ücretli izin programı, İngiliz hükümetinin kamu harcamalarının son aylarda dikkate değer şekilde artırmasına neden oldu. Hükümet, salgının ekonomik etkilerinin azaltılması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla çalışanların maaşlarının yüzde 80’inin 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından ödenmesine karar vermişti. Yaklaşık 9,4 milyon kişinin halihazırda yararlandığı ücretli izin programının ekim ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Yılın ilk çeyreğine yüzde 2,2 daralma ile başlayan İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra tekrar resesyona girmişti.

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