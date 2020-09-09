Covid-19’un potansiyel hayalet taşıyıcıları çocuklar

Çocuk yaş grubundaki bireylerde tespit edilen SARS-CoV-2 viral enfeksiyonunun yetişkinlere göre daha fazla olması ve çocukların bu hastalığı çoğunlukla asemptomatik geçirmesi, virüsün bulaşıcılığını artırıyor.

Şimdiye kadar yapılan birçok pediatrik araştırmadan elde edilen sonuca göre, çocuk yaş grubu SARS-CoV-2 enfeksiyonunun yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Massachusetts General Hospital (MGH) ve Mass General Children Hospital (MGHfC)’ın yapmış olduğu çalışmada, 0-22 yaş aralığındaki 192 kişiye uygulanan Covid-19 testinin sonucunda 49 kişide virüs tespit edildi. Bunlardan 18’i ise geç başlangıçlı Covid-19 hastası.

Çalışmanın can alıcı noktası, virüs tespit edilen kişilerin solunum yollarında, Covid-19 nedeniyle yoğun bakım desteği alan bir kişiden daha yüksek düzeyde SARS-CoV-2 viral enfeksiyonunun tespit edilmesi. Bu ise virüsün bulaşıcılığını artıran önemli bir etken.

Bu çalışma, semptom gösteren hastaların birçoğunun yetişkinler olması nedeniyle, virüsün yetişkinler arasında daha hızlı yayıldığı algısını yeniden gündeme getirdi. Araştırmalara göre, çocuklar SARS-CoV-2’nin en güçlü yayıcılarından. Massachusetts General Hospital, Mukozal İmmünoloji ve Biyoloji Araştırma Merkezinde yönetici olan Alessio Fasano, çocukların çoğunluğunun henüz Covid-19 hastalığı için bağışık dahi olmadığını söyledi.

Virüs en çok sosyo – ekonomik durumu iyi olmayan aileleri vuruyor

Çocukların, Covid-19 hastalığını atlatma olasılıkları yetişkinlere oranla daha yüksek olsa da, özellikle okula giden ve asemptomatik taşıyıcı olan çocukların virüsü eve taşımaları mümkün. Bilhassa, sosyo – ekonomik durumu pek elverişli olmayan ve yaşlı ve savunmasız bireylerle aynı evi paylaşan kalabalık ailelerde bu durum daha da ciddi.

Yapılan başka bir çalışma gösteriyor ki, çocukların SARS-CoV-2 için daha az bağışıklık reseptörlerine sahip olması, onların Covid-19 hastalığını daha hafif atlattığı şeklindeki mevcut hipoteze meydan okuyor. Ayrıca, bir çocuğun az sayıda bağışıklık reseptörlerine sahip olması hastalığı daha az bulaştıracağı anlamına gelmiyor. Bağışıklık reseptörü az olan bir çocuk da yüksek viral enfeksiyon taşıyabilir ve bulaştırma hızını pekala artırabilir.

Okullarda ateş ölçümü ve semptom izleme güvenli bir önlem değil

Mass General Children Hospital’da çocuk doktoru olarak çalışan Lael Yonker ve Alessio Fasano, okullarda ve kreşlerde hem çocukları hem de personeli korumak için etkili önlemler alınması gerektiği konusunda hemfikir. Fakat bu etkili önlemler arasında, vücut ısısı ölçümü ve günden güne gelişen semptom izleme yer almıyor. Özellikle çocuklarda asemptomatik vakaların çokluğu nedeniyle, her iki yöntem de Covid-19 için kesin bir sonuç göstergesi değil.

Fasano, eğer okulların yeniden açılması söz konusu olursa, mutlaka sağlam önlemler alınması gerektiğini ve çocukların virüsü bulaştırmada merkez kaynak olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.