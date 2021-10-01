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Covid-19'un yeni bir etkisi daha ortaya çıktı: Huzursuz anal sendromu

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Covid vakaları artmaya devam ederken virüsün yeni etkileri de ortaya çıkıyor. Son olarak Japonya'daki bir Covid-19 vakasının virüsün etkileriyle huzursuz anal sendrom yaşadığı ortaya çıktı.
Covid-19'un yeni bir etkisi daha ortaya çıktı: Huzursuz anal sendromu

Japonya’da Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi’nden Itaru Nakamura, Takao Itoi ve Takeshi Inoue, 77 yaşındaki bir erkek hastanın hikayesini anlatıyor:

"Covid-19 teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılan hastanın taburcu olduktan sonra uykusuzluğu ve anksiyetesi devam etti. Birkaç hafta sonra ise anüsünde huzursuzluk veya sürekli hareket etme ihtiyacı hissetmeye başlıyor."

TABURCU OLDUKTAN SONRA BAŞLADI

 

Virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından evine giden ve yaklaşık 2 hafta sonra makat bölgesinde huzursuzluk yaşamaya başlayan adam, koltuğa oturamaz hale geldi. Sürekli bir rahatsızlık hisseden adam, tuvalete gitmesine rağmen yaşadığı durumdan kurtulamadı.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN BİR ÇEŞİDİ

BMC Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü’nden Dr Itaru Nakamura tarafından hazırlanan raporda, hastanın Covid-19 geçirmeden önce, anal huzursuzluk ve rahatsızlık hiç yaşamadığı belirtiliyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, hasta hareket etmeyi bıraktığında sorunu daha da dayanılmaz hale geldi.

Rapor şöyle devam etti:

“Yürümek veya koşmak gibi egzersizler semptomları hafifletti, dinlenmek ise semptomları kötüleştirdi.”

Sonuç olarak doktorlar, hastaya huzursuz bacak sendromu durumunun bir çeşidi olan huzursuz anal sendromu teşhisini koydular.

Şimdiye kadar Covid-19 ile ilişkili huzursuz anal sendrom vakası daha önce yayınlanmadı.

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