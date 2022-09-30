Covid aşısı aylarca yemek yiyemez hale getirdi

ABD'de yayımlanan yeni bir rapor, Pfizer/BioNTech corona virüsü aşısının daha önce bilinmeyen bir semptomunu ortaya koydu.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve uzmanların “kış ayları yaklaşırken vaka sayıları artabilir” uyarısında bulunduğu corona virüsü salgınında endişe verici bir gelişme yaşandı.

60 yaşındaki bir kadının Pfizer- BioNTech’in Covid aşısını yaptırdıktan sonra dilinde lezyonlar gelişmeye başladığı ve sonunda yemek yiyemez hale geldiğin ortaya çıktı.

ABD’nin önde gelen tıp dergilerinden American Journal of Case Reports’ta yayınlanan yeni bir rapora göre, ismi açıklamayan kadının ağzında iltihaplar meydana gelirken, yaşadığı ağız kuruluğu ve acı nedeniyle yemek yiyemediği kaydedildi.

TAM 8 KİLO VERDİ

Doktorların, dokuz ay boyunca teşhis koymak için mücadele verdiği kadının da bu süre zarfında 8 kilo verdiği ortaya çıktı.

Tam dokuz ay sonra kadına teşhis konulduğunda ise dilince acı verici yarıklar ve şişlikler vardı.

Kadına, bağışıklık sisteminin kontrolden çıkmasına ve vücudun sağlıklı kısımlarına zarar vermesine neden olan bir durum olan Sjögren sendromu teşhisi kondu. Kadın, 6 haftalık bir tedaviye alındı.

CORONA VİRÜSÜ HASTALARINDA DA KARŞILAŞILAN BİR SEMPTOM

Doktorlar, geçen ay American Journal of Case Reports’ta yayınlanan bir raporda bu durumun corona virüsü aşısının nadir görünen bir sonucu olduğuna karar verdi.

Yayımlanan raporda kadının toplamda üç kez Pfizer- BioNTech aşısı yaptırdığı belirtildi. Aynı zamanda benzer semptomların corona virüsü geçiren hastalarda da görüldüğü aktarıldı.

İsmi açıklanmayan hastanın, Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu aldıktan yaklaşık üç gün sonra ağzında yaralar geliştirmeye başladığı, ikinci dozu almadan önce semptomlarının kısmen azaldığı belirtildi. Ancak üçüncü doz ile birlikte semptomların daha şiddetli bir şekilde geri döndüğü aktarıldı.

‘DİKKATLİ OLUN’ TAVSİYESİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Covid aşısı yan etkileri arasında daha önce oral semptomlar yer almıyordu. Yapılan açıklamada, “Bu vaka, oral semptomların, muhtemelen yeterince tanınmayan BNT162b2 aşılaması ile ilişkili olabileceğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı. Tıp camiasına aşının benzer olağandışı etkilerine karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.