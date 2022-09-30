  • BIST 3.173,11
  • Altın 996.655
  • Dolar 18.5276
  • Euro 18.1627
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Covid aşısı aylarca yemek yiyemez hale getirdi

» »
ABD'de yayımlanan yeni bir rapor, Pfizer/BioNTech corona virüsü aşısının daha önce bilinmeyen bir semptomunu ortaya koydu.
Covid aşısı aylarca yemek yiyemez hale getirdi

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve uzmanların “kış ayları yaklaşırken vaka sayıları artabilir” uyarısında bulunduğu corona virüsü salgınında endişe verici bir gelişme yaşandı.

60 yaşındaki bir kadının Pfizer- BioNTech’in Covid aşısını yaptırdıktan sonra dilinde lezyonlar gelişmeye başladığı ve sonunda yemek yiyemez hale geldiğin ortaya çıktı.

ABD’nin önde gelen tıp dergilerinden American Journal of Case Reports’ta yayınlanan yeni bir rapora göre, ismi açıklamayan kadının ağzında iltihaplar meydana gelirken, yaşadığı ağız kuruluğu ve acı nedeniyle yemek yiyemediği kaydedildi.

9666.jpg

TAM 8 KİLO VERDİ

Doktorların, dokuz ay boyunca teşhis koymak için mücadele verdiği kadının da bu süre zarfında 8 kilo verdiği ortaya çıktı.

Tam dokuz ay sonra kadına teşhis konulduğunda ise dilince acı verici yarıklar ve şişlikler vardı.

Kadına, bağışıklık sisteminin kontrolden çıkmasına ve vücudun sağlıklı kısımlarına zarar vermesine neden olan bir durum olan Sjögren sendromu teşhisi kondu. Kadın, 6 haftalık bir tedaviye alındı.

CORONA VİRÜSÜ HASTALARINDA DA KARŞILAŞILAN BİR SEMPTOM

Doktorlar, geçen ay American Journal of Case Reports’ta yayınlanan bir raporda bu durumun corona virüsü aşısının nadir görünen bir sonucu olduğuna karar verdi.

Yayımlanan raporda kadının toplamda üç kez Pfizer- BioNTech aşısı yaptırdığı belirtildi. Aynı zamanda benzer semptomların corona virüsü geçiren hastalarda da görüldüğü aktarıldı.

İsmi açıklanmayan hastanın, Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu aldıktan yaklaşık üç gün sonra ağzında yaralar geliştirmeye başladığı, ikinci dozu almadan önce semptomlarının kısmen azaldığı belirtildi. Ancak üçüncü doz ile birlikte semptomların daha şiddetli bir şekilde geri döndüğü aktarıldı.

‘DİKKATLİ OLUN’ TAVSİYESİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Covid aşısı yan etkileri arasında daha önce oral semptomlar yer almıyordu. Yapılan açıklamada, “Bu vaka, oral semptomların, muhtemelen yeterince tanınmayan BNT162b2 aşılaması ile ilişkili olabileceğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı. Tıp camiasına aşının benzer olağandışı etkilerine karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Antidepresanlar kalp hastalığını tetikliyor29 Eylül 2022 Perşembe 18:57
  • Alzheimer tedavisinde tarihi gelişme: Yavaşlatıcı ilacın deneyleri olumlu29 Eylül 2022 Perşembe 15:50
  • Zararlarını bilseniz eve sokmazsınız! Kahvaltıda sağlık sanarak yediklerimiz diyabet ve kanser riskini artırıyor29 Eylül 2022 Perşembe 15:14
  • Bilimsel araştırma: Antidepresanlar kalp hastalığını tetikliyor29 Eylül 2022 Perşembe 14:43
  • Bunalım veya yalnızlık hissi, sigara içmeye kıyasla daha hızlı yaşlanmaya sebep oluyor29 Eylül 2022 Perşembe 14:28
  • Geniş kapsamlı araştırma: Covid-19 pandemisi insanlarda kişilik değişimine neden oldu29 Eylül 2022 Perşembe 12:15
  • Ağırlık egzersizleriyle spor yapmak erken ölüm riskini yüzde 41 ila 47 düşürebiliyor29 Eylül 2022 Perşembe 09:23
  • 200 bin kişi incelendi… Zayıf kişilerin kilo vermesi sağlıklarını etkiliyor28 Eylül 2022 Çarşamba 23:35
  • Yeni bir kemik iliği tedavisi sırt ağrısı çekenlere umut verdi28 Eylül 2022 Çarşamba 22:53
  • Deneysel Alzheimer ilacı bilişsel gerilemeyi yavaşlattı28 Eylül 2022 Çarşamba 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti